Malhação: Sonhos

Duca avança contra Pedro e João, e Nat desiste de contar a verdade sobre Heideguer. Cobra vê Nat e Duca saindo da fábrica e fotografa os dois. Gael e Dandara pensam um no outro. Heideguer manda Cobra apagar as fotos que fez de Nat e Duca. Pedro pede para treinar com Karina com a intenção de armar cenas para o clipe da banda. Sol e Paula se irritam com João ao verem o vídeo que o menino gravou. Sol revela a Gael que João colocou uma câmera na academia. Orelha e Morgana chegam à Ribalta.

A Vida da Gente

Celina discute com Lourenço e pede para ele se afastar. Eva segue Ana ao vê-la sair com Rodrigo, e flagra os dois se beijando. Sofia diz a Vitória que não quer mais jogar tênis. Nanda se emociona ao ouvir a música que Lui fez para ela. Celina deixa escapar para Nanda que Lourenço está envolvido na gravidez de Cris.

Salve-se Quem Puder

Micaela se emociona com a reação de Bruno ao receber a notícia de sua viagem. Helena acusa Hugo de estar ajudando políticos corruptos. Lúcia não se intimida com a ameaça de morte feita por Dominique. Durante a discussão, Lúcia se ressente por ser mãe da advogada e por não poder contar a Renzo que é sua avó. Úrsula surpreende Helena e Micaela com sua volta ao Empório. Gael fica chocado com a intenção de Verônica de matar Micaela. Kyra não gosta da aproximação de Renzo com sua família através da fundação e pensa em contar para Zezinho que Dominique encontrou Luna/Fiona. Dominique descobre que o policial Ivo Mantovani cuida do Programa de Proteção à Testemunha no Brasil. Hugo questiona Dominique se as testemunhas que a viram matar o juiz escaparam com vida.

Império

José Alfredo elogia o bufê e decide cumprimentar Vicente. Enrico fica transtornado com Cláudio e Beatriz defende o marido. Cláudio afirma que processará Téo. Vicente marca um encontro com Cristina. Lorraine conta para Ismael que engoliu uma joia. José Alfredo insiste para Vicente comemorar com ele o sucesso de sua festa. Maria Clara conforta Enrico. Maria Marta vai para o Monte Roraima e pede para Helena manter sigilo sobre sua viagem. Cora implica com Elivaldo. Fernando tenta atropelar Vicente. José Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Jurema cuida de Reginaldo. Maria Marta chega ao Monte Roraima.