Malhação: Viva a Diferença

Guto e Benê são muito aplaudidos na Balada Cultural. Samantha, MB e Felipe afirmam que Guto passará a cantar na banda. Anderson enfrenta Max, que se insinua para Tina. K1 pede que MB componha uma música em sua homenagem. Tato, Josefina e Dóris apresentam seus pratos no concurso de culinária da Balada Cultural. Tato admira Keyla no palco, e K2 deixa o namorado. Tina aceita trabalhar com Max, mas hesita ao ouvir suas propostas. Ellen e Lica anunciam a surpresa final do evento. Tina vê Anderson beijar Samantha.

Ttoalmente Demais

Cassandra e Fabinho socorrem Eliza. Sofia finge passar mal e Cassandra desconfia. Germano revela a Rafael que voltou para casa. Jojô pede a Arthur que não deixe Natasha levá-la para Miami. Eliza e Arthur decidem convidar Jojô para o ensaio fotográfico no Uruguai. Florisval se impressiona com a mudança de Maristela. Rosângela avisa a Montanha que pensa em dar uma segunda chance para Florisval. Jonatas tenta salvar Eliza de ser atropelada por uma motocicleta.

Fina Estampa

Ferdinand se apavora ao constatar que a porta da sauna está trancada. Crô e Marilda vão para o casamento de Amália. Beatriz procura emprego.

Teodora anuncia na igreja que

está grávida de Quinzé. O advogado de Celina a repreende por não acatar a decisão do Juiz. Tereza Cristina destranca o baú onde estão os ratos, e Ferdinand se desespera. Zuleika fala para o Padre que tem algo a dizer para impedir o casamento de Rafael e Amália. Ferdinand ouve a gravação que fez com a confissão dos crimes cometidos por Tereza Cristina.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo da novela Novo Mundo.

