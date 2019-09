Malhação: Toda Forma de Amar

Raíssa e todos comemoram sua vitória, e Nanda se entristece. Ivete repreende Nanda, e Carla defende a menina. Filipe se declara para Rita e diz que deseja contar sobre seu amor para a família. Nanda tem uma crise, e Raíssa ajuda a amiga. Neide afirma a Marco que não desistirá dele. Lígia e Joaquim comentam sobre a paixão de Filipe por Rita. Raíssa é aclamada na volta ao colégio, e Nanda se incomoda. Milena se aconselha com o amigo Pedro. Raíssa diz a Anjinha que Nanda está precisando de ajuda. Vânia é assaltada. Jaqueline se assusta com o comportamento de Thiago. Neide alerta Madureira para a possibilidade de os dois perderem Marco e Carla. Milena anuncia a Karina que ficará com César. Filipe e Rita vivem sua paixão.

Bom Sucesso

Diogo se esconde de Marcos para não ser visto com Gisele. Alice aceita a presença de Waguinho no slam de poesias. Lulu não gosta da intimidade com que Bezinha se refere a Antônio. Jeniffer fica preocupada ao ver Vicente com Gabriela. Diogo se irrita ao ver Eric conversando com Nana. Diogo comunica a Pessanha sobre a investigação de Marcos. Stefany avisa a Marcos e Waguinho que Sinistro e Galo Cego foram assassinados. Eric anuncia a Diogo e Gisele que contará a Nana tudo o que sabe sobre o casal. Diogo persegue Eric e acaba provocando um acidente.

A Dona do Pedaço

Rock se recusa a se envolver com Fabiana novamente e Amadeu diz que tentará desvendar o mistério direto com Jô. Otávio e Linda acreditam que Zé Hélio está com Beatriz por interesse. Jô se irrita com os questionamentos de Amadeu. Joana desabafa com Maria da Paz sobre seus problemas financeiros. Linda faz um acordo com Otávio para afastar Beatriz de Zé Hélio. Márcio desconfia de Kim com Paixão. Tonho surpreende Lyris. Camilo se revolta ao ver as fotos de Vivi e sabota as roupas da esposa. Britney fica doente e Abel se preocupa. Nina procura Camilo. Antero diz a Evelina que sente falta de dançar. Evelina pede que Marlene a ensine a dançar. Chiclete garante a Beatriz que descobrirá o que se passa com Vivi. Jô declara a Kim que deseja ganhar dinheiro com seu perfil nas redes sociais.

A Rede Globo não divulgou o resumo dos capítulos finais de Órfãos da Terra.