Malhação: Viva a Diferença

Keyla acaba se afastando de Tato. Guto ajuda Benê a selecionar músicas para Tonico. Benê agradece Juca por sua ajuda com Julinho. Fio e Clara discutem sobre suas diferenças. Edgar afirma a Malu que discutirá suas sugestões administrativas com os pais e professores do colégio. Keyla avisa aos pais de Deco sobre a festa de Tonico. Bóris apoia Ellen e Jota para a Game Jam. Anderson se anima para produzir os clipes de Tina. Samantha elogia Lica e a convida para sair. Jota e Ellen se desentendem. Roney se sensibiliza com o estado de Keyla, que sofre para dar conta de todas as suas tarefas.

Flor do Caribe

Dionísio se diverte com a postura de Alberto ao denunciar a aeronáutica pela pista clandestina que eles mesmos construíram. Quirino revela a Samuel que Lindaura pediu para ele não ajudar o marido na investigação contra Dionísio. Ester avisa a Samuel que tentará encontrar as joias que Dionísio roubou de seus avós. Carol tira fotos de Lino, e eles se beijam. Ester promete a Cassiano que descobrirá onde Alberto escondeu as caixas e o que tem dentro delas.

Haja Coração

Fedora avisa que chamará a polícia para tirar Tancinha de sua casa. Adriana repreende Tamara por pegar o carro de corrida sem avisar. Apolo chega para resgatar Tancinha. Leozinho e Apolo brigam. A polícia chega à mansão dos Abdalla. Beto coloca Tancinha em seu carro sem que ninguém veja. Apolo procura Tancinha. Todos são levados para a delegacia. Camila aceita voltar a trabalhar na Peripécia. Adriana diz a Tamara que sabe que ela visita Fabinho constantemente. Agilson foge da mansão, e Aparício e Ariovaldo o observam. O carro de Beto é interceptado por dois bandidos, que exige que os dois desçam do carro.

A Força do Querer

Bibi é flagrada pela polícia em sua visita fora de hora com Rubinho. Caio confronta Bibi e Rubinho. Jeiza conhece Amílcar, novo namorado de Cândida. Eurico se preocupa com um possível retorno de Otávio. Rubinho anuncia a Bibi que decidiu fugir da prisão. Rubinho diz a Bibi que precisará de sua ajuda e Aurora repreende a filha. Sem que ninguém saiba, Ritinha comemora com Marilda sua performance como sereia. Jeiza questiona Cândida sobre Amílcar.