Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 27 de março de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Carla afirma a Marco que Anjinha ficará com ela. Beto e Serginho conversam com Filipe sobre Rita. Marco deixa a casa de Carla, e Anjinha sofre ao deduzir que seu pai é um bandido. Fafi garante a Nanda que não foi ela quem espalhou que Andressa não era mais virgem. Nanda e Raíssa confrontam Diana por suas atitudes com Andressa. Jaque...