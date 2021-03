Malhação: Sonhos

Gael tenta acalmar Dandara e a acompanha até seu apartamento. Sol promete a Wallace que assistirá ao seu exame de grau da academia. João e Dandara se hospedam na casa de Gael. Bianca se culpa por Duca trabalhar em dois lugares para conseguir dinheiro. Nat consegue falar com Dalva, que fica nervosa, mas disfarça para Duca. João ouve a conversa de Bianca com Bárbara e decide ajudar a menina. Sol esquece do exame de grau de Wallace na academia. Pedro consegue um carro de som para se declarar para Karina.

A Vida da Gente

Rodrigo leva Júlia para a casa de Lourenço e Celina. Eva conversa com o diretor da empresa para manter o patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris se recusa a sair com Jonas. Lourenço tenta disfarçar o incômodo com a presença de Júlia em casa. Marcos fala para Olívia que verá sua apresentação no coral e Dora gosta. Laudelino fica chateado com a falta de cuidado de Iná com ele. Maria ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris pede para fazer uma inseminação artificial e Jonas fica chocado.

Salve-se Quem Puder

Luna desperta e tenta segurar Téo, mas ele se desprende da árvore e é levado pela correnteza. O furacão e a tempestade terminam. Alexia e Kyra são levadas para o Consulado Brasileiro. Alexia e Kyra ficam aliviadas ao reencontrarem Luna, viva. Juan avisa a Luna que Mário foi atingido pelo furacão e está no hospital. Micaela e Úrsula decidem ir para o México. Dominique avisa a Renzo que quer garantias sobre a eliminação das três testemunhas. Alexia, Kyra e Luna entram no Programa de Proteção a Testemunhas. A Consulesa avisa que as três receberão novas identidades e serão levadas para um lugar seguro. Rafael promete a Agnes que encontrará Kyra. Alexia, Kyra e Luna deixam Cancún com destino à Cidade do México.

Amor de Mãe

Os filhos de Lurdes estranham a ausência da mãe. Álvaro usa Benjamin para ameaçar Davi e interromper seu protesto contra a construção do Condomínio da Floresta. Penha reclama de Belizário com Leila. Leila revela a Penha que Belizário não está fazendo nada para ajudá-la. Vitória conta a Érica sobre a lista de pacientes do Hospital do Passeio que deu para Lurdes. Garnizé conversa com Davi sobre a chantagem de Álvaro. Natália revela a Miranda e Vitória sobre a doença da mãe.