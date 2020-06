Malhação: Viva a Diferença

Deco vibra com a apresentação de Keyla. Tina dança no palco, e Anderson não gosta. Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Benê reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla dançando com Deco. Samantha se insinua para Anderson. Deco questiona K2 sobre Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não gosta do comentário que Marta faz sobre a amizade das filhas. Noboru aprova o hambúrguer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar com Edgar, mas a diretora o trata com hostilidade. Tato flagra Deco falando com Keyla.

Novo Mundo

Diara acolhe Joaquim, Piatã, Jacira e Olinto. Peter pede ajuda a Libério para encontrar Amália e confessa seu amor pela paciente. Jacinto pede que Madame Dalila leia sua mão. Joaquim e Bonifácio armam um plano para resgatar Anna. Thomas, Domitila e Francisco vibram com o desentendimento entre Pedro e Bonifácio. Amália afirma a Peter que tem medo de Sebastião. Peter declara seu amor por Amália e a leva para casa. Disfarçado como militar, Olinto chega à casa de Thomas e Anna o reconhece.

Totalmente Demais

Maurice diz a Arthur que perdeu seus bens em jogos de azar. Florisval liga para uma agência de modelos à procura de uma senhora para fingir ser sua mãe. Lurdinha e Kátia se derretem por Germano, o novo morador do Bairro de Fátima. Eliza e Jonatas discutem. Arthur afasta Eliza de Jonatas e pede à menina que se concentre para a prova do concurso. Jonatas pergunta a Arthur se ele está interessado em Eliza.

Fina Estampa

Tereza Cristina exige uma reunião com seus ex-funcionários. Pereirinha repreende Enzo. Tereza Cristina avisa que irá reabrir o Le Velmont, e Fred se interessa ao saber que ela ainda não tem um chef de cozinha. Griselda teme que sua rival descubra que ela financiou o novo restaurante de Renê. Vilma ajuda Letícia a escolher seu vestido de noiva. Pereirinha vê Teodora com seu passaporte e confronta a moça. Ferdinand afirma a Álvaro que pretende ficar com Tereza Cristina.