Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 26 de julho

Malhação: Toda Forma de Amar Raíssa avisa a Camelo que não pode ensaiar com a banda. Madureira tenta convencer Carla a liberar Raíssa de cantar com a banda de Camelo. Guga ajuda Filipe a conversar com Rita. Lígia se prepara para fazer um parto arriscado no hospital. Lara e Rita se preocupam com o atraso de Isaura na audiência. Camelo inscreve o vídeo de Raíssa num...