Malhação: Sonhos

Wallace acusa Cobra de querer feri-lo intencionalmente. Bete confisca o celular de Sol e a prende em casa. Gael leva Duca para o hospital. Tomtom e Delma reclamam do mau-humor de Marcelo. Karina tenta se aproximar de Cobra, mas ele a evita. Bianca e Jade se desentendem, e Lucrécia apoia a filha. Edgard avisa a Bianca que ela abrirá o Show de Talentos, e Jade se incomoda. Nando se desespera com a ausência de Sol. A apresentação de Bianca é um sucesso. Sol consegue fugir de casa. Karina comunica a Bianca que Duca está machucado. Lucrécia anuncia o cancelamento do show da banda de Pedro e Sol. Com a ajuda de um artista famoso, Sol consegue chegar à Ribalta. Bianca decide fazer amor com Duca. Bete interrompe a apresentação de Sol no Show de Talentos.

Haja Coração

Teodora explica que foi salva por Epaminondas e anuncia que ele irá morar na mansão. Bruna finge ser amiga de Camila. Chantageado por Jéssica, Felipe termina o namoro com Shirlei. Lucrécia avisa a Teodora que Fedora foi sequestrada. Isabel informa a Apolo que Dulce foi autorizada pelo juizado a passear com Bia. Tamara teme que o escândalo do autódromo possa prejudicar Apolo na conquista da guarda de Carol e os irmãos. Leozinho consegue convencer Fedora a não voltar para casa. Epaminondas exige que Teodora revele à família que são casados. Giovanni se preocupa quando Camila conta que Bruna a visitou. Beto diz a Isabel que ele e Tancinha a convidaram para jantar. Aparício exige seus direitos para Teodora. Rebeca procura Aparício e se surpreende ao ver Teodora e Cicinho na mansão.

A Força do Querer

Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a Alessia para voltar ao Rio de Janeiro. Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce e Zu despistam a policial para proteger Ruy. Abel visita Zeca no hospital. Cândida afirma a Edinalva que a amiga tem ciúmes de Mere por causa de Abel. Ritinha grava um vídeo para afrontar Joyce. Rubinho provoca Jeiza. Bibi comenta com Dedé que deixou uma reserva de dinheiro com uma amiga. Cibele alerta Ruy sobre a campanha feita por Ritinha para resgatar Ruyzinho. Dita aconselha Silvana a falar a verdade para Eurico. Shirley desconfia ao ouvir Cibele comentar sobre a dívida assumida por Dantas. Zeca volta para casa e Jeiza o ajuda. Bibi chega à casa de Alessia. Biga conhece João. Ivan é agredido na rua.

O último capítulo da novela Flor do Caribe não foi divulgado.