Malhação: Sonhos

Marcelo vai atrás de Tomtom na Aquazen. Roberta revela para Delma seu romance com Marcelo. Delma se revolta contra o marido. Pedro e Lincoln ficam desolados. Jeff decide não fazer o teste para o grupo de dança, causando decepção em Lucrécia e Sol. Delma expulsa Marcelo de casa. Jeff desabafa com Sol e assume que precisa enfrentar Lincoln se quiser dançar. Jade procura Cobra, que a apoia, e os dois se beijam. Pedro vai atrás de Roberta.

A Vida da Gente

Manuela fica incomodada com Ana e se apressa para ir embora. Lourenço se encanta com Tiago. Iná tenta convencer Manuela a voltar a trabalhar no bufê. Meses se passam. Dora conhece Humberto, o sócio de Marcos. Álvaro diz a Iná que não pode mais alugar o salão para ela. Laudelino alerta Rodrigo sobre a queda no faturamento do bufê com a saída de Manuela. Nanda fica espantada com o péssimo rendimento escolar de Francisco. Ana diz para Alice que está preocupada com Júlia e que vai terminar com Rodrigo.

Salve-se Quem Puder

Helena fica intrigada e questiona como a moça salva por Téo descobriu o endereço da casa. Alejandro disfarça quando Mário pergunta ao rapaz com quem ele se encontrou na noite anterior. Helena confronta Hugo. Tarantino nota a tensão de Bia. Kyra vê pela televisão o campeonato no qual Tarantino irá se apresentar, e se desespera ao ver o nome de Bia entre os competidores. Alexia diz a Renzo que acredita na boa intenção do rapaz. Kyra entra no vestiário escondida e avisa a Bia que ela não pode competir. Zezinho flagra Alexia beijando Renzo e conclui que a atriz está namorando o bandido que tentou matá-la.

Império

Cora avisa a Fernando que sua sobrinha brigou com Vicente. Enrico liga do aeroporto para Beatriz e Cláudio se irrita. Xana fica furiosa quando Naná sai sem lhe dar satisfação. Maria Marta convida Maurílio para jantar em sua casa. Danielle faz uma gravação com uma confissão de José Pedro sobre os negócios de José Alfredo. Fernando e Cora se unem para convencer Cristina a se aproximar de José Alfredo. Jairo pensa em assaltar Naná. Tuane sugere que Elivaldo saia com ela e Victor. Xana teme que Naná vá embora. Cristina se aproxima do prédio de José Alfredo. Maria Marta chega para o jantar com Maurílio. Du anuncia que está grávida de João Lucas.