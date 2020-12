Malhação: Viva a Diferença

K1 diz para Tato que K2 não está grávida. Tato acaba descobrindo que Keyla também sabia da falsa gravidez. K1 manda mensagem para Keyla dizendo que Tato já sabe de tudo. Keyla fala com Tato e ele pede para ela não falar com ela. Anderson diz para Tina que queria ir ao julgamento dos assassinos do pai dele. Benê conversa com Josefina sobre morar em uma república com Guto. K2 manda mensagem para o grupo da escola falando sobre a falsa gravidez por engano. Roney diz para Bóris que soube que Gabriel está sofrendo bullying. O jantar de Benê começa e não sai como ela tinha planejado.

Flor do Caribe

Ester conta para Cassiano a história que Dionísio inventou para justificar por que estava com as joias de sua família. Dionísio e Alberto planejam se vingar de Samuel. Taís percebe que Marinalva evita falar com Paçoquinha. Quirino nota que Mateus fala com Lipe de forma hostil e conta a Donato que o filho pode estar sofrendo bullying na escola. Lipe e Marizé contam a Donato e Bibiana sobre a hostilidade de Mateus. Carol incentiva Lino a tocar sanfona na Feira de São Cristóvão. Maria Adília se emociona com a apresentação de Lino.

Haja Coração

Apolo desiste do contrato e Beto se desespera. Enéas chama Giovanni de terrorista no cinema e causa pânico ao redor. Bruna se esconde de Enéas e Camila. Camila fica zangada com Enéas e o deixa sozinho. Agilson diz a Aparício que Dinalda contou que Rebeca tem um romance com o faxineiro. Aparício instrui Agilson a fazer Rebeca se abrir. Guto dá uma semana para Adônis pagar o que lhe deve. Adônis rouba dinheiro da gaveta de Nair e liga para ela dizendo que a casa foi assaltada. Agilson conta a Aparício que Rebeca sente desprezo por ele. Penélope e Leonora não deixam Rebeca demitir Dinalda. Adônis perde todo o dinheiro que roubou de Nair no jogo. O psiquiatra diz a Aparício que Fedora tem um quadro agudo de dependência virtual. Apolo sugere a Tancinha que os dois se casem na vila.

A Força do Querer

Yuri chama a polícia para denunciar a invasão em sua casa. Ritinha revela a Bibi que Ruyzinho é filho de Zeca. Heleninha se desespera com a chegada de seu pai e tenta encontrar Caio. Irene teme a volta de Garcia. Bibi ouve Rubinho falando com Sabiá. Ivana revela a Simone que transformará o seu corpo. Zeca conversa com Mere. Alessia reclama de Sabiá para Bibi. Caio chega à casa de Heleninha e se surpreende com Garcia. Dita inventa uma desculpa para justificar a ausência de Silvana, e Eurico se preocupa com a esposa. Caio encontra Bibi e fala sobre Rubinho. Eurico descobre que retiraram dinheiro de sua conta. Abel reclama de Zeca tentar se aproximar de Mere. Jeiza vê Rubinho em um assalto a um caminhão.

