Malhação: Sonhos

Karina e Cobra se apoiam. Lobão se enfurece com o sumiço de Nat. Duca pede que Nat saia de sua casa para não encontrar Dalva. Pedro anuncia uma música para Karina, que se irrita e deixa a festa com Cobra. Bianca tenta impedir a irmã de ir embora. Marcelo apoia Pedro. Lobão pressiona Nat. João aconselha Bianca. Jade dança com Henrique. Karina e Cobra lutam para desafogar suas mágoas. Tomtom surpreende Delma e Fernando juntos. Roberta fica com Marcelo, para o desespero de Pedro. Karina pede que Cobra a beije e Pedro vê a cena.

Nos Tempos do Imperador

Pilar descobre que Tonico é o dono do jornal e confronta o deputado pelas mentiras publicadas. Jamil provoca Guebo sobre Zayla. Teresa provoca Luísa. Isabel sonha com Pierre, seu pretendente. Zayla garante a Samuel que não permitirá que ninguém atrapalhe a felicidade dos dois. Caxias oferece uma oportunidade de trabalho a Samuel. Teresa diz à Pilar que Luísa nunca foi amante de Samuel. Pierre chega à Quinta.

Pega-Pega

Madalena pede a Cristóvão que vá à delegacia para ajudar Dom. Dom é colocado em uma cela. Cristóvão pede ajuda a Eric para libertar o filho. Maria Pia conta a Malagueta que Sandra Helena não o delatou à polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá a Sergio para contratar um bom advogado para defendê-la, pois ele mesmo não poderá continuar o trabalho. Nelito mostra a carta anônima que recebeu para Antônia, sem saber que foi enviada por Sandra Helena.

Império

Cora enfrenta José Alfredo. Maria Ísis discute com Cora e liga para Josué. Cora faz uma proposta para o Comendador. Cora tira uma foto de José Alfredo para provar que ele está vivo. Capangas em busca do Comendador invadem o apartamento de Maria Ísis e amordaçam Batista e Cora. Kelly liga para Maria Ísis para contar o que houve em seu apartamento. José Alfredo desconfia que Fabrício Melgaço mandou os capangas para a casa de Maria Ísis. O líder do bando que invadiu o apartamento liga para Fabrício e fala sobre a foto que está no celular roubado. Érika liga para Robertão. Cristina presta uma homenagem a seu pai em sua formatura. Antoninho sugere que José Alfredo se esconda no barracão. Cristina dança com Vicente. Maria Marta se encontra com Téo. Maria Clara vê Cristina e Vicente quase se beijando.