Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 24 de janeiro

Malhação: Toda Forma de Amar Rita comemora a notícia dada por Filipe. Tatoo descobre que foi testado por Rui. César repreende Vânia e Jaqueline por terem sido permissivas com Milena. Max compra um apartamento novo, e Regina se desespera. Milena se irrita com a atitude de César. Meg aconselha Guga a conversar com Max. Cida questiona Leila sobre a veracidade ...