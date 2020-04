Malhação: Toda Forma de Amar

Keyla se assusta com a chegada de Benê e pede que ela não conte sobre o encontro. Marta flagra Lica e Felipe namorando. Tina vê Clara chorando e comenta com Lica. Keyla desmarca o encontro com Deco. Benê convida Guto para jantar na lanchonete. Lica fica revoltada com Edgar. Anderson, Fio e Julinho ajudam Tato a preparar o jantar. Tina, Benê, Ellen e Keyla tentam consolar Lica. O jantar de Tato é um sucesso. Deco vai à casa de Keyla, e Tato vê os dois juntos.

Novo Mundo

Anna apresenta Piatã a Tibiriçá, que afirma que o rapaz possui o dom da cura. Elvira reencontra Quinzinho e Joaquim. Thomas, Avilez e Sebastião comemoram o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece as terras de sua família para as nações indígenas. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias. Jacira salva Piatã de um ataque de homens brancos. Cecília questiona Sebastião sobre o atentado contra Libério. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece a música cantada por Piatã, mas mantém silêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Piatã se despede de Anna. Joaquim dá adeus aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro.

Totalmente Demais

Aparecida garante a Jonatas que cuidará de Eliza. Arthur diz a Eliza que Max lhe comprará novas roupas. Jacaré e seu bando destroem os pertences de Jonatas e roubam seu dinheiro. Germano repreende Jonatas por seu atraso no trabalho, mas Fabinho o ajuda. Arthur consegue tirar boas fotos de Eliza com o apoio de Natasha. Natasha aceita o convite de Arthur para ser uma das juradas do concurso. Rosângela cede à sedução de Florisval. Durante um telefonema, Eliza ouve Jacaré ameaçar Jonatas.

Fina Estampa

Griselda aceita a presença de Antenor. Marcela vai à casa de Paulo, mas ele a manda embora. Antenor finge para a mãe que mudou seu comportamento. Esther chega à clínica de Danielle para fazer seu procedimento. Wallace se revolta com Teodora ao vê-la acenar para Quinzinho, e afirma que voltará a lutar. Tereza Cristina enfrenta Íris. Tereza Cristina tenta impedir Griselda de comprar o imóvel em frente ao seu. Teodora diz a Wallace que continuará investindo em seu plano para conseguir arrancar dinheiro de Griselda. Amália conta para Antenor que a mãe deles comprou uma mansão. Teodora procura Griselda.