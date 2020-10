Malhação: Viva a Diferença

Malu pune MB, mas mantém sua ameaça a Ellen. Benê confirma para Keyla e Dóris que viu Dogão saindo do banheiro no dia da explosão. Marta conversa com Bóris sobre seus projetos educacionais. Lica avisa a Marta que está voltando de viagem. Benê sente medo de Dogão, e Dóris promete a Josefina que conversará com o menino. Edgar desautoriza Malu e favorece Ellen e Guto. Luís teme que Lica se incomode com sua presença em casa. Ellen agradece a atitude de MB. Os alunos do colégio Grupo se irritam com Malu. Dogão empurra Dóris, e Juca vê. Lica chega em casa acompanhada de Deco.

Flor do Caribe

Quirino diz a Ester que ele e Alaor podem testemunhar contra Alberto. Rodrigo sugere aos amigos que viajem para o Caribe, a fim de reunir provas contra Dom Rafael. Bibiana convida Hélio para jantar em sua casa. Mila avisa a Natália que decidiu morar com o pai. Alberto finge cumprir o acordo que fez com Ester, mandando Gonzalo embora. Doralice coloca a medalha de Dionísio no bolso do paletó de Alberto, sem que ele perceba. Cassiano identifica como turmalina-paraíba a pedra que está no cincerro de Ariana.

Haja Coração

Rebeca recebe uma ordem de despejo para desocupar o apartamento. Leozinho inventa que seu pai não aprovou o casamento com Fedora por conta de sua situação financeira, e sugere que os bens da família sejam colocados no nome da noiva. Francesca é sequestrada por dois bandidos. Beto empresta dinheiro para Penélope pagar os aluguéis atrasados de Rebeca. Genésio avisa a Francesca que a dívida com ele ainda não terminou. Carmela procura Beto e afirma que já entendeu seus planos para Tancinha.

A Força do Querer

Rubinho revela a seu cúmplice que fazia faculdade de Química. Zeca se irrita por não conseguir falar com Jeiza. Eugênio se surpreende ao encontrar Irene em sua casa. Eurico pede o relógio de seu pai para Silvana. Rubinho conta para Bibi que está preso. Bibi discute com Jeiza, e Rubinho é liberado pelo delegado. Ivana disfarça ao ver Cláudio com a namorada. Silvana decide resgatar o relógio de Eurico do penhor. Zeca tem uma visão ao pegar o fio que ganhou dos índios. Ritinha chama a atenção de Jeiza. Caio pede para ter uma reunião com o homem que cedeu a casa para a roda de pôquer que Silvana participou. Ruy e Zeca se encontram.

