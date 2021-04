Malhação: Sonhos

Bianca discute com Duca. Jade questiona Edgard sobre a viagem de Lucrécia. Wallace fica radiante ao saber que participará do campeonato de muay thai. Gael e Pedro afirmam que Karina não tem condições de participar do campeonato, e ela se enfurece. Cobra tenta convencer Karina a treinar em sua academia. Delma comenta com Dandara que tentará reconquistar Marcelo. Cobra beija Jade na frente de seus convidados. Marcelo vai atrás de Roberta. Bianca enfrenta Jade ao ver que ela enviou para Duca uma foto sua dançando com Lírio.

A Vida da Gente

Eva conta para Lúcio que Ana apertou sua mão, mas o médico acredita que seja um movimento involuntário. Júlia reclama de ter que ir ao hospital visitar a mãe. Sofia tenta conseguir um emprego para Marcos. Marcos e Dora levam as filhas para sair, mas se frustram com a falta de assunto entre elas. Nanda volta ao Brasil e Rodrigo a busca no aeroporto. Lúcio lê a crítica sobre o livro de Lourenço para Celina. Iná tem um novo sonho com Ana.

Salve-se Quem Puder

Alexia/Josimara garante a Rafael que pode trazer Kyra do mundo dos mortos. Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. Ermelinda concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho afirma que voltará para Judas do Norte para esquecê-la. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Bia ignora Tarantino. Alexia e Kyra combinam seu plano para salvar Rafael. Dominique descobre que Renzo entrou como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Império

Reginaldo garante a Tuane que conseguirá a guarda de Victor. Téo marca um encontro com Maria Marta. Cristina se surpreende com a visita de José Alfredo. Marcão sugere que Cristina peça dinheiro a José Alfredo. Cora sai de casa com o álbum de fotos. Maria Marta manda Helena descobrir onde José Alfredo passou a tarde. José Alfredo lamenta por Eliane nunca tê-lo procurado. Cristina estranha o sumiço de Cora. Enrico desiste de demitir Vicente. José Alfredo manda o segurança soltar Cora pela manhã. Maria Marta fica furiosa por não conseguir descobrir onde José Alfredo esteve. João Lucas sofre um assalto.