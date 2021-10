Malhação

Lobão fica feliz com o sofrimento de Karina. Cobra convida Lucrécia, Jade e Edgard para assistirem a sua luta no Warriors. Dandara confidencia a Karina que Gael não pode falar com ela. Wallace sente-se mal antes da luta e Sol fica preocupada. Joaquina aparece na Khan e Lobão manda prenderem ela no banheiro. Karina pede a Pedro para ajudá-la a se encontrar com Gael. Heideguer revela seu plano para se livrar de Lobão e Henrique tenta esconder o nervosismo. Cobra vê Wallace passando mal e tenta apoiá-lo.

Nos Tempos do Imperador

Zayla fica satisfeita ao descobrir que Samuel era cativo do pai de Tonico. Vitória decide matricular Prisca e Hilário na escola. Teresa comemora o desentendimento entre Isabel e Gastão. Samuel sente ciúmes de Pilar com Diego. Gastão deduz que Augusto gosta de Leopoldina. Zayla inventa uma desculpa e dá a joia de Tonico a Dolores. Lupita cobra que Quinzinho seduza Lota e a afaste de Batista. Zayla sonda Dolores sobre a história da morte do pai de Tonico. Luísa comenta com Leopoldina que acredita que Augusto goste da princesa. Diego liberta Guebo e Jamil. Gastão revela sua paixão por Isabel.

Pega-Pega

Maria Pia afirma a Eric que não quer conversar com Bebeth. Madalena mostra uma foto para Bebeth e comprova que Maria Pia sente amor pela menina. Madalena tenta amolecer o coração de Bebeth, mostrando que todos agiram por amor a ela. Cíntia afirma para Nelito que gosta da companhia do colega. Eric atende o celular de Maria Pia ao ver que a ligação é de Malagueta. Maria Pia pede a Malagueta que não ligue mais para ela. Malagueta avisa a Wanderley que precisa falar com ele.

Império

Danielle liga para Bruna. Carmen presta depoimento. Carmen e Orville discutem. Lorraine sente ciúmes ao ver Ismael conversando com Kelly. Etevaldo e Leonardo conversam. Maria Marta e José Alfredo se enfrentam. José Alfredo convoca uma reunião de emergência com seus familiares. Elivaldo e Tuane conversam sobre Cora. Orville e Carmen fecham um acordo. Severo repreende Magnólia. Antônio e Naná namoram. Xana vai ao Bar do Manoel. Orville se separa de Carmen e liga para Júnior para contar a novidade. Maria Clara e Vicente discutem. José Alfredo e Cristina conversam sobre Maurílio. José Alfredo enfrenta Maurílio.