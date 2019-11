Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe diz a Rita que Rui está usando Nina para se aproximar dela. Cléber diz que não confia mais em Anjinha. Raíssa não consegue se decidir sobre sua viagem. Camelo aconselha Tatoo a se desculpar com Anjinha e Cléber. Carla comenta com Raíssa que acredita que Camelo se afastou para não influenciar em sua decisão. César estuda com Jaqueline, que se irrita com o pai. Marco procura Carla, que afirma mais uma vez que o relacionamento dos dois acabou. Marco faz uma surpresa para Carla, e os dois se beijam. Marco revela que se afastará do trabalho de policial nas ruas. Raíssa confronta Camelo. Filipe se revolta quando Rita o convida para ir à inauguração do bar de Rui.

Éramos Seis

Lola e Júlio disfarçam sua situação perante Emília. Julinho repreende o comportamento de Soraia, que é elogiada por Karine. Lola tem uma conversa franca com Emília. Julinho pede a mão de Lili em namoro para Virgulino. Júlio se empolga com o chamado de Emília para uma visita e Lola se preocupa com o excesso de confiança do marido. Zeca explica a Olga que foi Emília quem o obrigou a levar Justina para casa. Isabel e Lúcio decidem se reaproximar. Júlio pede desculpas a Alfredo e reconhece o valor do filho. Carlos fica confuso com seus sentimentos por Inês e Mabel. Genu vê Júlio na rua e alerta Lola. Soraia descobre que Julinho está namorando Lili. Júlio questiona Assad sobre uma possível sociedade. Lola implora que Emília ajude Júlio. Inês sente saudade de Carlos. Mabel e Carlos se beijam.

Bom Sucesso

Paloma sente ciúmes da relação de Alberto com Vera. Alice conta a Paloma que se inscreveu no concurso de novos autores da Prado Monteiro. Nana sugere a Diogo que ambos façam terapia de casal. Francisca avisa a Alice e Waguinho que eles foram selecionados para a próxima fase do concurso. Vicente elogia Gabriela e Patrick no treino. Gabriela festeja ao saber que haverá um time feminino no campeonato de basquete. Yuri pede Gisele em namoro. Nana chega à falsa sessão de terapia.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo da novela A Dona do Pedaço.