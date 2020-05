Malhação: Viva a Diferença

Keyla hesita em aceitar a proposta de Tato. Lica se enfurece com Edgar, e Marta tenta defender a filha. Keyla não sabe se continua procurando por Deco. Benê pede para Guto avançar mais nas aulas de piano. Jota dá um computador para Dóris entregar para Ellen. Bóris critica Edgar por pensar em acatar as exigências de Mitsuko. Anderson incentiva Tina a gravar sua música com ele. Felipe entrega a Lica o desenho que fez. Jota e Ellen usam Juca para demonstrar o aplicativo da biblioteca, e Bóris fica encantado. Dóris encoraja Keyla a colocar Tonico em uma creche e voltar a estudar. Keyla fala o nome de Deco enquanto dorme, e Roney questiona a filha.

Novo Mundo

Dom Pedro implora que Domitila não vá embora. Francisco avisa a Thomas que seu plano deu certo. Pedro dá uma casa para Domitila. Leopoldina e José Bonifácio jogam bilhar. Domitila se frustra ao acordar e não encontrar Dom Pedro. Jacira não gosta dos conselhos que recebe de Ferdinando. Joaquim questiona Germana sobre Jacinto. Wolfgang se preocupa com a permanência dos escravos fugitivos em sua casa. Piatã se irrita com a cobrança que Ubirajara lhe faz por causa de Jacira. Liu conta para Anna que viu Joaquim a observando. Thomas pede que Domitila continue sendo sua aliada. Diara termina seu artigo. Jacira tenta se desculpar com Piatã. José Bonifácio dá um presente para Leopoldina. Dom Pedro se encontra com Domitila. Thomas exige que Anna fale de seus sentimentos por ele.

Totalmente Demais

Fabinho apaga a imagem do vídeo em que Cassandra aparece dopando Jonatas, sem que Leila veja. Stelinha, mãe de Arthur, chega para ajudar o filho a transformar Eliza em uma mulher requintada. Débora conta a Jonatas que Cassandra foi a responsável por seu estado na festa. Jonatas tenta contar para Eliza o que aconteceu, mas Stelinha não deixa o rapaz se aproximar da modelo.

Fina Estampa

Guaracy se irrita com Griselda. Vanessa ouve a conversa de Renê ao telefone e avisa a Tereza Cristina que seu marido está se encontrando com Griselda. Amália flagra Íris e Alice saírem da mansão com as sacolas cheias. Renê confessa a Griselda que está cansado de seu casamento com Tereza Cristina. Teodora vê Pereirinha beijando Tereza Cristina. Guaracy e Esther se aproximam. Renê descobre que Tereza Cristina não dormiu em casa.