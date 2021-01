Malhação

O capítulo final de hoje de Malhação: Viva a Diferença, não será divulgados pela emissora.

Flor do Caribe

Manolo diz a Samuel que Klaus Wagner era um homem perigoso e sombrio. Candinho é impedido por Taís de falar com Dionísio. Dionísio expulsa Nicole de sua casa. Ester consegue reproduzir a foto de Dionísio quando jovem e mostra para Manolo. Manolo afirma que Klaus Wagner e Dionísio são a mesma pessoa.

Haja Coração

Fedora e Tancinha discutem. Camila convence Giovanni a manter segredo sobre o relacionamento deles até que ela consiga provar sua inocência. Lucrécia alerta Aparício que Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. Dinamite cobra dinheiro de Leozinho, ameaçando a vida de Fedora. Nicolas diz a Carol que eles terão que pedir dinheiro para Apolo. Apolo participa de um ensaio fotográfico sensual com Tamara, para divulgar a corrida. Carmela convida Bruna para um jantar na casa de Francesca. Murilo flagra Carol imitando a voz de Afonso ao telefone. Bruna conta a Francesca que Giovanni está apaixonado por Camila.

A Força do Querer

Joyce foge de Ivana e vai ao encontro de Eugênio. Eurico e Dita celebram a volta de Silvana, e Simone compreende que a mãe fugiu da clínica. Zeca exige que Ritinha assuma para Jeiza que foi ela quem lhe enviou as fotos. Ruy não aceita a mudança de Ivana. Bibi planeja com Alessia o presente de aniversário de Rubinho. Rubinho flerta com Carine. Zeca vai atrás de Ritinha, mas Marilda o despista. Cândida tenta convencer Jeiza a dar uma chance para Zeca. Eva orienta Joyce e Eugênio. Simone encontra o talão de cheques da empresa com Silvana. Jeiza ignora Zeca. Zu desconfia de Ritinha. Rubinho planeja o resgate de Sabiá. Bibi presenteia Rubinho.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA