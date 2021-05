Malhação: Sonhos

Karina tenta se aproximar de Duca. Pedro e Rominho temem as atitudes de Joaquina no palco. Sol se enfurece com Santiago e acaba com o show. Dandara conta para Gael que Bianca e João querem descobrir quem é o pai de Karina. Gael se recusa a fazer um exame de DNA com Karina. Sol tenta voltar à galera da Ribalta. René afirma a Edgard que nunca revelará quem assediou Ana. Bianca agride João por tentar beijá-la à força. Pedro implora que Sol suba ao palco, mas ela hesita. Gael pede para Bianca não contar a Karina que ela pode não ser sua filha. Duca procura Alan, mas encontra Lobão e Nat.

A Vida da Gente

Ana fica arrasada com a partida de Júlia. Marcos vê Sofia e Miguel se beijando. Rodrigo não consegue fazer Júlia contar para ele o que aconteceu na casa de Ana. Eva exige que Manuela pague um novo tratamento para Ana. Renato diz a Alice que precisa pedir perdão a Vitória como parte do programa de recuperação. Rodrigo fala para Manuela que tentará ajudar Ana a se reaproximar de Júlia. Rodrigo sugere que Ana dê um cachorro para Júlia. Renato procura Vitória.

Salve-se Quem Puder

Diante da ameaça de Dominique, Renzo decide voltar a trabalhar com a tia. Helena marca um encontro com alguém misterioso e pede a Micaela que despiste Hugo. Alan estranha o atraso de Kyra/Cleyde. Petra dá um sumiço nos ratos, Madonna e Justin Bieber, para se vingar dos filhos de Alan. Alexia, Kyra e Luna disfarçam Ermelinda de vendedora de doces, para facilitar a entrada delas no prédio empresarial de Dominique. Dominique mostra a Renzo a planilha em seu escritório com a movimentação financeira da quadrilha nos últimos meses. Alexia aciona o alarme de incêndio do prédio, forçando a saída de Dominique e Renzo do escritório. Alexia, Kyra e Luna encontram a planilha no computador de Dominique.

Império

Téo expulsa Érika de sua casa. Maria Marta conta para José Alfredo que Maria Clara convidou Cristina para a festa da empresa. Tuane sugere que Jurema se hospede na casa de Xana. José Alfredo se lembra de uma conversa que teve com Cristina. Cristina se aconselha com Vicente. Orville se sente culpado por explorar Salvador. Du avisa que João Lucas foi à casa de Maria Ísis e Maria Marta afirma que ele terá uma surpresa. João Lucas encontra José Alfredo na casa da amante.