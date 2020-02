Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Rita pede para Filipe visitar o túmulo de seu pai com ela. Neide anuncia o resultado da eleição. Marco garante a Rugieri que não denunciará ninguém. Fafi se insinua para Henrique. Regina surpreende Max. Henrique defende Andressa de Fake. Anjinha conta para Carla que dormiu com Cléber. Filipe espera Rita no carro enquanto ela compra á...