Malhação: Viva a Diferença

Clara afirma que não quer conversar com Lica sobre suas cicatrizes. Roney se desentende com Josefina por causa de Benê. Guto diz que gostou de cantar com Benê. Lica pede conselhos a Marta sobre como ajudar Clara. Ellen explica a Nena e Das Dores que terá de fazer uma prova para entrar no colégio Grupo. Tina descobre que Anderson se apresentará com a banda de Samantha na Balada Cultural, e Juca apoia a amiga. Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua decisão. Josefina incentiva Benê a vencer seu medo de se apresentar em público. Max procura Tina. Clara confessa a Marta que está com problemas.

Novo Mundo

Greta ouve uma conversa entre Diara e Matias e conta para Sebastião. Chalaça afirma a Libério e Cecília que irá ajudá-los a reabrir o jornal. Greta acusa Diara de trair e tentar assassinar Wolfgang. Domitila pede para Patrício ser seu espião no palácio. Dom Pedro cede às exigências dos liberais, e Bonifácio fica furioso. Thomas é cuidado por um padre e relembra seu acidente. Hugo exige que Elvira conte a verdade para Joaquim. Dalva e Lurdes incentivam o romance entre Nívea e Olinto. Peter bebe a água sabotada. Sebastião observa Matias libertar seus prisioneiros. Viriato convida Elvira para trabalhar na reabertura de seu teatro. Matias e Diara são presos. Dom Pedro é saudado ao chegar ao Paço como Imperador.

Totalmente Demais

Sofia garante a Jacaré que acabará com Eliza. Hugo pede a Carolina que Cassandra estampe a capa da próxima edição da revista. Eliza vê Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acredita que a filha de Germano está viva. Sofia diz a Jacaré que Eliza a reconheceu e sugere que o parceiro tire a modelo de seu caminho. Jacaré vê Jonatas e Eliza juntos.

Fina Estampa

Tereza Cristina revela o segredo do cofre para Pereirinha. Teodora pede para reatar o casamento com Quinzé. Dagmar enfrenta Zuleika. Baltazar se enfurece ao ver Daniel filmando Solange. Renê observa a casa de Griselda. Daniel e Vilma vibram com o resultado do vídeo que editaram sobre Solange. Renê oferece o buffet do Brasileiríssimo como presente de casamento a Amália, mas Griselda não aceita. Celina fala para Beatriz que Esther concederá uma entrevista exclusiva para Beto Junior na Fio Carioca. Quinzé vê a mulher que o dopou conversando com Ferdinand.

