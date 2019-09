Malhação: Toda Forma de Amar

Rita se emociona com a possibilidade de ficar perto de Nina e Filipe. A apresentação de Raíssa e Nanda é um sucesso. Raíssa tenta se reaproximar de Nanda, mas a menina é fria com a amiga. Lara se revolta com a decisão de Lígia de permitir a convivência entre Rita e Nina. Ivete incentiva Nanda a se insinuar para João Estrela. Joaquim comenta com Lígia que acredita que Rita tenha se aproximado de Guga para manipular Filipe. As torcidas de Nanda e Raíssa se enfrentam no colégio. Nanda provoca Anjinha por causa de Cléber. Milena conversa com Sara sobre deixar o Brasil com Karina. Lígia estimula Regina a conversar com Guga. Osório vê Guga e Serginho juntos. Lígia procura Rita.

Órfãos da Terra

Rania e Fairouz se emocionam ao ver Dalila com Soraia. Davi aparece no sonho de Eva e Cibele. Mamede pede que Ali e Sara levem seus filhos para conhecer sua casa no Oriente Médio. Rania se preocupa com um comentário feito por Dalila. Rania confirma a gravidez de Santinha e a convence a falar com Fauze. Marie e Letícia ajudam Helena a se arrumar para seu casamento. Youssef mente para Maurício a fim de conseguir informações sobre Dalila. Hussein e Helena se casam. Youssef avisa a Dalila sobre o plano de fuga. Benjamin e Caetano repreendem Aline. Rogério se compromete a ajudar Santinha a se casar com Fauze. Missade pensa em Elias e em Padre Zoran. Valéria tenta tranquilizar Camila. Dalila sente-se mal, e Fairouz se desespera. Começa o julgamento de Camila.

Bom Sucesso

Eric conta a Paloma que emprestou dinheiro para Alberto comprar a Editora com a promessa de que viraria sócio e teria seu livro publicado. Paloma fica surpresa ao saber que Alberto não cumpriu as promessas. Eric convida Paloma para ser sua secretária particular. Marcos convence Jesse Júnior a ir à Bienal. Ramon estranha o convite de emprego de Eric para Paloma. Sofia diz a Alberto que soube por Peter que Eric ofereceu trabalho para Paloma. Alberto conta a Marcos que Eric quer se vingar dele. Gabriela aceita o pedido de namoro de Vicente. Eric confronta Alberto.

A Dona do Pedaço

Vivi e Camilo combinam suas condições para o casamento. Maria da Paz tenta acalmar Marlene e Evelina diante da proposta de Antero. Jô discute com Kim. Marlene decide cuidar de Antero na esperança de que ele recupere sua memória. Téo hesita em armar novamente para Jô e Agno sugere um novo plano. Jô aceita investir em um negócio de alto risco. Vivi mente para Chiclete e termina o relacionamento com o rapaz. Márcio desconfia de Kim ao encontrar uma camisa de outro homem em sua casa. Agno tenta se aproximar de Leandro. Vivi e Chiclete sofrem com a separação. Maria da Paz e Amadeu questionam Antero sobre o documento feito pela empresária. Vivi confessa sentir medo

de Camilo. Camilo atropela Chiclete.