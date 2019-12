Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 20 de dezembro

Malhação: Toda Forma de Amar Rita afirma que ainda não confia em Rui. Cida alerta Leila sobre seu comportamento. Marco é carinhoso com Anjinha. Guga envia imagens da ultrassonagrafia de Meg para Beto, que admira o bebê com Filipe. Carla promete ajudar Anjinha a se encontrar com Cléber, mas pede que a menina volte a comer. Camelo questiona a atitude de Tatoo com...