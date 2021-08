Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 20 de agosto de 2021

Malhação Sonhos Duca se desculpa com Nat e a beija. Bianca desabafa com o retrato de sua mãe. Lobão, embriagado, chega à casa de Nat e Duca se esconde. Sol convida Wallace para cantar com ela. O show da Galera da Ribalta, feito para contribuir com a volta de Jeff e Mari, é um sucesso. Wallace comenta com Gael que gostaria de ser lutador profissional. Jade cobra a...