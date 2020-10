Malhação: Viva a Diferença

Anderson afirma que jamais se afastará de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen ficará sabendo do beijo que deu em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís voltam de viagem, e Leide avisa que um castiçal de prata de Marta desapareceu. K1 repreende MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Keyla leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico. Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica a Edgar que não voltará para o colégio Grupo. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita por Benê. Keyla confessa às amigas que está exausta por causa de Tonico.

Flor do Caribe

Cassiano fica comovido ao ver Samuca. Alberto orienta Hélio a encontrar um comprador para a mina. Cassiano decide abrir um bar com o dinheiro que o pai lhe deu e batiza o lugar de Flor do Caribe. Alberto manda Yvete pesquisar sobre Duque. Donato devolve o dinheiro que Bibiana emprestou, sem saber que a quantia era de Hélio. Duque consegue alguns fios de cabelo de Samuca, para que Cassiano faça o exame de DNA. Juliano beija Natália. Cristal aceita se apresentar em turnê pelo Brasil. Duque avisa a Cassiano que Cristal vem ao Brasil.

Totalmente Demais

Jonatas termina seu namoro com Eliza. Hugo oferece dinheiro a Dino para que o bandido se afaste de Gilda. Carolina consegue a guarda provisória de Gabriel. Eliza avisa a Germano que Dino está chantageando Gilda e Hugo. Germano tranquiliza Eliza, dizendo à filha que apreenderá Dino.

A Força do Querer

Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para Simone que Joyce sente vergonha dela. Abel descobre que Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi encontra Caio e Cirilo na rua. Junqueira repreende Ruy por causa de sua viagem. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e reclama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda em sua direção.