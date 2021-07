Malhação: Sonhos

Karina machuca o braço e pede para deixar o acampamento. Dalva cuida de Sol. Bete conta para Rute que Jeff está trabalhando em uma obra. Pedro tenta se aconselhar com Nando. Jeff fala para Rute que pretende abandonar os estudos. Gael observa René e Dandara. Tomtom descobre que Marcelo traiu Delma com Roberta. Karina confessa a Bianca que está com ciúmes de Pedro. Tomtom e o irmão cuidam de Delma. Lírio esquece seu texto, e BB fica furiosa. Fabi e Pri elogiam Henrique na frente de Duca. Rute expulsa Lincoln de casa por causa de Jeff.

A Vida da Gente

Jonas avisa que Lourenço tem de cumprir o contrato que os dois fizeram. Ana dá sua primeira aula de tênis para Lúcio. Eva afirma a Vitória que Ana irá superá-la como treinadora. Suzana revela a Cícero e Alice que Renato fará um catálogo para ela. Wilson fica orgulhoso quando Moema confirma que eles estão comprometidos. Ana conta para Sofia que Alice é sua irmã.

Salve-se Quem Puder

Luna enfrenta Hugo, impedindo que ele machuque Helena. Kyra conta a Bia que Rafael já sabe que ela está viva. Rafael conversa com Alexia/Josimara e concorda com a permanência da secretária na Labrador. Alexia chantageia Renatinha para que a ajude a contratar Zezinho como funcionário da Labrador. Kyra desabafa com Bia sobre amar Rafael e estar apaixonada por Alan. Bruno dá o endereço de Marlene para Helena. Hugo pede a Dominique que mate Mário. Helena surpreende Mário, ao procurá-lo em sua casa. Hugo conclui que Luna/Fiona é a filha de Helena quando Dominique mostra a foto da jovem.

Império

Xana tem uma crise de ciúmes por causa de Naná. Jairo espera por Cora em seu quarto. Orville tenta encontrar Salvador. Leonardo mente para Amanda. Marta, Maria Clara, José Pedro e João Lucas tentam descobrir por que José Alfredo foi com Maria Ísis para o Monte Roraima. José Alfredo faz uma cerimônia com Maria Ísis, que se emociona. Robertão fala para Magnólia e Severo que arrumará um emprego para ficar com Érika. Bianca pede que Cláudio faça um acordo com Téo. Maurílio observa José Alfredo. Maria Marta admira o diamante rosa. José Alfredo descobre que seu diamante foi roubado. Maria Ísis se preocupa com José Alfredo. Maurílio deixa uma carta para o Comendador no túmulo de Sebastião.