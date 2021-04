Malhação: Sonhos

Jade comemora a repercussão do vídeo de Bianca. Jeff entrega a Mari o anel que Lincoln comprou para ela. Duca questiona Bianca sobre o vídeo divulgado na internet, e a menina se enfurece com João. Tomtom sugere que Pedro declame para Karina a letra da música que escreveu para ela. Jade confirma a Bianca que foi ela quem postou o vídeo na internet. Franz exige uma conversa com Mari. Pedro declama a música para Karina, que tenta disfarçar sua comoção. Pedro passa mal.

A Vida da Gente

Vitória conversa com Marcos sobre Dora e aumenta ainda mais sua desconfiança. Lourenço se desaponta quando o editor afirma que não lançará o livro que ele escreveu. Laudelino tenta se reaproximar de Iná. Cris tenta falar com Jonas na academia, mas ele não dá lhe atenção. Rodrigo e Manuela conversam com uma psicóloga sobre Júlia. Dora fica tensa com os questionamentos de Vitória. Jonas faz as pazes com Cris e pensa em fazer uma proposta para que seu irmão, Lourenço, seja o doador da inseminação.

Salve-se Quem Puder

Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde conseguem embarcar no ônibus para São Paulo. Dionice desconfia de que Bia se encantou por Tarantino. Zezinho impede as três de seguir viagem. Mário diz a Juan que voltará a andar pela filha. Gabi não esconde o interesse em Juan. Ermelinda e Zezinho descobrem a verdadeira identidade de Alexia, Luna e Kyra e do assassinato que elas testemunharam. Petra pede para fazer o teste de atriz para substituir Alexia na novela. Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com elas para São Paulo.

Amor de Mãe

Sandro confessa seu crime na relojoaria e entrega o livro-caixa de Belizário a Miriam. Verena decide romper seu relacionamento com Álvaro. Miriam orienta Raul e Vitória a esconderem Sandro. Camila é indicada a um prêmio na Educação, e estranha o comportamento de Thelma. Verena impõe condições a Lucas para continuar na casa de Álvaro. Leila pede ajuda a Lídia e Magno para cuidar de Brenda. Durval se muda para a casa de Natália. Dois meses se passam. Lucas abandona Álvaro. Sandro volta de seu esconderijo. Camila reconhece Veiga como seu atropelador.