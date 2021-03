Malhação: Sonhos

Lincoln inventa uma desculpa e consegue despistar Delma. Pedro comemora o sucesso do show. Marcelo afirma para Lincoln que quer esquecer Roberta e se declara para Delma. Sol sente ciúmes de BB e Wallace, e Lírio a aconselha a correr atrás do que quer. Wallace e Sol finalmente se beijam. Tomtom defende Karina para Pedro. Pedro conta a Marcelo que o show não rendeu dinheiro para a banda, e o empresário desconfia de Roberta. Tomtom conta para Bianca que descobriu por que Karina agrediu Pedro. Sol insiste para que Jeff faça o teste para o clipe. Jade aponta para Cobra suas principais rivais no teste, e ele garante que dará um jeito. Bianca conversa com Pedro sobre Karina. Duca alerta Jade sobre Cobra. Dandara questiona Jeff sobre o estado de Mari. O diretor Zé Alvarenga seleciona BB e Jade para a final do teste. Marcelo confronta Roberta. Bianca aceita pagar o CD demo de Pedro, com a condição de ele namorar Karina.

A Vida da Gente

Eva se desespera com o diagnóstico de Ana e passa mal. O médico explica o quadro de Ana para Iná, Laudelino e Rodrigo. Lúcio avisa Iná que Eva pode estar com um problema cardíaco e, por isso, deve ser preservada de ter outro choque. Rodrigo vai ao parque ecológico onde esteve com Ana pela primeira vez. Alice conta para os pais que procurou sua mãe biológica. Nanda consola Rodrigo. Iná fala com Manu que ela deve esperar para contar a verdade sobre Júlia. Manuela vai ver Ana na UTI. Nanda incentiva seu irmão a enfrentar a mãe de Ana. Eva se enfurece ao ver Rodrigo no quarto de Júlia e fica em choque quando ele afirma que é o pai da menina.

Amor de Mãe

Danilo confronta Durval e o convence a ajudá-lo a encontrar sua verdadeira mãe biológica. Sandro volta para a casa de Vitória e Raul. Lurdes aconselha Magno sobre Lídia. Álvaro propõe libertar Penha, caso ela mude seu depoimento sobre ele. Leila tenta convencer a amiga. Lídia afirma a Lurdes que gosta de Magno de verdade. Vera proíbe Natália de revelar sua doença para Miranda e Vitória. Camila flagra Thelma falando mal dela para Caio. Penha muda seu depoimento para beneficiar Álvaro. Álvaro deixa a prisão e manda um recado para Raul. Danilo comunica a Thelma que se mudará com Camila. Thelma decide contratar Belizário para tirar a vida de Camila.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo da novela Haja Coração.