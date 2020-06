Malhação: Viva a Diferença

Edgar pede para voltar para casa, e Marta e Lica se espantam. Bóris convence Mitsuko a convocar os pais para a reunião de emergência na escola. Deco pede para se encontrar com Keyla. Edgar exige que Bóris prepare a sua defesa contra os pais dos alunos. Felipe fica encantado com os desenhos de Lica e sugere que eles grafitem um muro perto do colégio. Benê volta a tocar piano. Edgar vê Marta e Luís chegando juntos para a reunião de pais. Mitsuko declara que a associação de pais e mestres exige o afastamento de Edgar da diretoria do colégio.

Novo Mundo

Leopoldina afirma a Joaquim que tentará ajudar Anna. Peter chega com Amália a uma loja de tecido e Madre Assunção aparece no estabelecimento. Dom Pedro escreve cartas a Domitila. Hugo é flagrado tentando abrir o quarto de Thomas e Licurgo o ameaça. Leopoldina pede para Dom Pedro ajudar Joaquim. Domitila garante a Thomas que pode manipular Dom Pedro. Ferdinando se incomoda ao ver Diara e Wolfgang juntos. Tibiriçá explica o que acontecerá com Piatã na mata. Elvira ouve Jacinto ameaçar sua vida e se desespera.

Totalmente Demais

Zé Pedro impede Dorinha de filmar Lili deixando a casa de Rafael. Carolina pergunta a Arthur se Eliza é o motivo pelo qual o empresário se recusa a namorá-la. Stelinha pede a Arthur para evitar a proximidade com Eliza. Dorinha conta a Carolina que viu Lili saindo da casa de Rafael. Carolina pergunta a Rafael se Lili passou a noite na casa dele.

Fina Estampa

Paulo pede Vanessa em casamento. Álvaro procura Tereza Cristina para falar sobre Marcela. Zambeze fica intrigada com as insinuações de Íris e Alice sobre Álvaro. Juan e Letícia namoram. Enzo e Pereirinha vasculham quarto de Teodora e encontram a miniatura de marfim. Pereirinha confronta Teodora.