Malhação: Sonhos

João é hostil com René. Jeff inventa para Lincoln que está namorando Mari. Dandara e René conversam com João. Duca recebe seu primeiro salário como professor da academia. Mari conta para Jeff que tem um namorado no interior. Edgard e Lucrécia anunciam o Show de Talentos na Ribalta. Duca convida Bianca para uma noite romântica. Gael convida Dandara e João para jantar. Karina é rude com Bianca e quebra a porta do quarto, deixando a irmã lá dentro. Bianca tenta sair do quarto pela janela, mas acaba presa a um poste.

Flor do Caribe

Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, parecendo sofrer uma alucinação. Manolo avisa a Samuel que Aurora conseguiu instalar o aparelho de escuta no telefone de Dionísio. Na mina, Cassiano e Duque acreditam estar ricos. Quirino vai ao Flor do Caribe e dança com Nicole. Guiomar ameaça contar o que sabe sobre a verdadeira identidade de Dionísio. Ele avisa a Otto que foi descoberto por Manolo e Aurora, e pede ajuda para sair do país o mais rápido possível. Alberto ouve a conversa do avô com Otto.

Haja Coração

Isabel avisa a Tancinha que o Juiz é quem decidirá sobre a guarda de Carol e os irmãos. Giovanni se assusta com o descontrole de Bruna. Francesca procura Rodrigo na clínica e diz que aceita se casar com ele. Camila afirma a Leozinho que sabe tudo sobre ele. Tancinha revela a Beto que talvez esteja se apaixonando por ele. Jéssica diz a Carmela que o plano para colocar Shirlei na cadeia inclui acusação de roubo de joias e agressão. Leozinho garante a Camila que mudou ao se apaixonar por Fedora. Carmela aproveita que Shirlei não está no quarto e coloca as joias de Jéssica na bolsa da irmã. Jéssica arma para Shirlei.

A Força do Querer

Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando Silvana para de respondê-la. Dantas assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre seus dois casamentos. Eurico e Simone se desesperam com o estado de Silvana. Bibi desconfia do comportamento de Rubinho. Simone confronta Dita. Cândida desconfia de que Jeiza ainda goste de Zeca. Joyce pede que Ivan fique em sua casa. Cibele conversa com Dantas sobre sua paixão por Silvana. Ruy flagra Ritinha falando com Zeca e pega sua arma para se vingar do rapaz.