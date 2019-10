Malhação: Toda Forma de Amar

Cléber foge do quarto de Anjinha pela janela. Rita teme que Rui encontre Isaura. Milena reclama por César chegar tarde em casa. Rita conta seu segredo para o juiz e explica por que não quer que o pai biológico de Nina se aproxime dela. Milena enfrenta César por ele não querer se mudar para Caxias. Thiago e Carla provocam Cléber. Marco castiga Anjinha. Vânia implica com César. Rita admira Filipe. Raíssa elogia o empenho de Thiago com sua carreira. Marquinhos reclama de Nanda impedir que ele seja seu empresário. César avalia a possibilidade de mudar para Caxias, e Milena se anima. Rui encontra o sítio de Isaura. Madureira descobre que a rua está sem água.Rui questiona Isaura sobre a filha de Rita.

Éramos Seis

Lola rejeita a ideia de Júlio. João avisa a Afonso que pretende levar Shirley e Inês para Salvador. Isabel fala de sua festa com Júlio, que é rude com a menina. Shirley apoia Afonso quando ele chega em casa. Isabel não deixa os amigos de Alfredo irem à sua festa. Júlio estranha ao ver Assad conversando com Elias. Shirley tenta esconder de Afonso sua vontade de ir embora com João. Zeca e Olga namoram escondidos. Clotilde conversa com dona Maria sobre Almeida. Júlio se embriaga com Almeida. João aparece no armazém e beija Shirley. Alfredo vê Júlio chegar em casa embriagado. Lola repreende o marido ao vê-lo entrar em casa. Alfredo defende Isabel de Júlio, que, ao tentar castigar o menino, estraga a decoração de sua festa.

Bom Sucesso

Nana pede segredo a Paloma sobre sua gravidez. Gisele se assusta com a intenção de Diogo de envenenar Alberto. Paloma pede a Ramon para voltar para casa. Diogo coloca o veneno na xícara que está à frente do local em que Alberto costuma sentar à mesa. Gisele fica apavorada ao ver que Sofia sentou no lugar de Alberto. Paloma sugere que as xícaras sejam trocadas como a brincadeira de escravo de Jó, o que faz com que Diogo não saiba mais qual a xícara que contém o veneno. Alberto convida todos a tomarem o chá.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz consegue a última vaga para participar do concurso de bolos. Rock vai com Eusébio falar com Matilde e estranha que ela conheça seu pai. Régis reclama da cela superlotada. Evelina mente para Camilo e Yohana e ajuda Jô. Evelina comenta com Maria da Paz a desconfiança que tem sobre Jô. Otávio alerta que Vivi precisará abandonar sua carreira para fugir com Chiclete. Kim tenta convencer Márcio a se casar com ela. Eusébio questiona Cornélia sobre Maltide. Antero avisa a Régis que não conseguiu confirmar seu álibi no endereço da massagem. Vivi se aconselha com Kim sobre a proposta de Otávio. Téo flagra Jô discutindo com Evelina e desconfia.