Malhação: Sonhos

Pedro fica arrasado com o flagrante do beijo de seu pai em Roberta. Lobão manda Cobra derrubar Duca durante a luta no exame. Pedro não consegue tocar, e Nando o repreende. Marcelo descobre que Pedro o viu com Roberta. Cobra e Duca conquistam o grau máximo. Karina chega ao casamento e vê Vicki investindo em Pedro. Cobra ganha um beijo de Jade. Gael se enfurece ao ver Lobão se aproximar de Dandara e o desafia para uma luta. Duca pede para ficar com Bianca, mas ela o rejeita. Gael e Lobão se enfrentam no ringue.

A Vida da Gente

Manuela reage friamente ao comunicado de Rodrigo. Celina incentiva Lúcio a convidar Laura para sair. Lourenço tenta reatar com Celina. Sofia descobre que Ana está dando aula de tênis. Manuela fica pensativa depois de ler o e-mail enviado por Ana. Rodrigo se comove com o amor que Júlia tem por Manuela. Celina repreende Nanda por ter contado para Lourenço sobre sua gravidez. Ana revela a Eva que conseguiu um emprego e que irá sair de casa.

Salve-se Quem Puder

Helena desnorteada vai atrás de Mário, mas o perde de vista. Alejandro e Marlene conseguem colocar Mario dentro do carro e o levam do Empório. Renzo conversa com Aurora sobre o roubo do anel de Alexia e estranha a situação. Dominique recebe os retratos falados dos invasores de sua casa e reconhece Ermelinda. Renatinha avisa a Rafael que não vai mais insistir numa relação entre eles. Alan diz a Kyra/Cleyde que Tarantino já sabe do namoro do casal. Hugo pergunta a Helena quem era o homem que ela viu no Empório e que a deixou tão desorientada. Renzo tira os óculos de Alexia/Josimara e se declara para ela.

Império

Josué aconselha José Alfredo a não falar com Maurílio. Maria Marta passa a noite com Maurílio. José Alfredo decide sair para jantar com Maria Ísis. Du pede para ficar na casa de Xana. João Lucas sugere que José Pedro e Maria Clara se unam a ele para comandar a joalheria Império. Vicente chama Cristina para jantar com ele no restaurante de Enrico e Cora se convida para ir com Elivaldo. Amanda procura Leonardo. Beatriz se esforça para que Enrico se entenda com Cláudio. Marta e Maurílio chegam ao restaurante de Enrico logo após José Alfredo e Maria Ísis. Cora chega com Cristina e Elivaldo ao restaurante.