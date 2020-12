Malhação: Viva a Diferença

Lica enfrenta K2, e K1 tenta conter a amiga. Dóris conta a Josefina que está grávida. Gabriel revela que é homossexual na sala de aula. Lica enfrenta Taís no recreio. K1 repreende K2 por continuar mentindo para Tato. Ellen fica tensa com as investidas de Jota. Mitsuko tenta convencer Noboru a trazer Tina de volta para casa. Tina incentiva Guto a apresentar Benê para os pais. Lica fica no time de K2, e Taís se irrita com o seu modo de jogar. Jota e Ellen se beijam. Rafa tenta intimidar Gabriel. Taís agride Lica.

Flor do Caribe

Alberto destrata Samuca quando o menino pergunta por Ester. Cassiano vai à casa de Alberto avisar que está com Samuca e nota algo errado com Ester. Donato convida Bibiana para assistir ao show de Elba Ramalho e lhe dá um vestido de presente. Alberto pega Samuca na escola e diz ao menino que irá levá-lo para passear em uma praia deserta. Elba conta para Lino que conheceu uma mulher que escreve livros de cordel, contando histórias parecidas com as histórias de Veridiana, insinuando que a moça possa ser Maria Adília. Ester é indagada sobre as joias durante seu depoimento à polícia.

Haja Coração

Beto leva Tancinha ao teatro para conhecer Claudia Raia. Leozinho se imagina sendo punido pela morte de Teodora e Aparício. Rodrigo vai à casa de Francesca para ter aula de dança com a feirante. Aparício agradece Giovanni por ter salvado sua vida. Camila vai ao encontro de Aparício no hospital e se surpreende ao saber que foi Giovanni quem salvou o tio. Enéas conta a Bruna sobre o acidente de Giovanni. Camila desconfia de que Giovanni tenha armado a cena do salvamento, mas Aparício garante à sobrinha que foi real.

A Força do Querer

Irene ironiza Joyce, e Ritinha defende a sogra. Eugênio avisa a Ruy que chegou ao restaurante. Cirilo assume o lugar de Caio no escritório. Eugênio implora que Joyce não se aproxime de Irene e ela pede o divórcio. Ivana foge da investidas de Cláudio. Joyce procura uma advogada. Jeiza fala de Zeca com Alan. Eugênio mente para não falar com a advogada de Joyce. Ivana teme que a viagem com Cláudio não resolva seus problemas. Edinalva implica com Abel, e Cândida a repreende. Irene envolve Eugênio. Joyce anuncia que irá se divorciar. Silvana sai para jogar e Dita se preocupa. Bibi é parada em uma blitz.