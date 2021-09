Malhação: Sonhos

Bianca discute com Karina. Heideguer revela que Lobão obrigou Karina a chamá-lo de pai para que Gael fosse libertado. Bianca comemora a notícia da gravidez de Dandara. Pedro arma mais um plano para se reaproximar de Karina e pede ajuda a Jade. Henrique janta com Jade e Lucrécia. Jade afirma a Cobra que se interessa por Henrique e o lutador duvida. Tomtom inventa para Karina que Pedro está doente. Depois de uma sessão de análise com Olga, Nando desiste de ser monge. Gael conversa com Wallace, que decide deixar a academia do mestre. Duca alerta Wallace sobre o caráter de Heideguer. Wallace pensa em treinar na Academia Khan. Karina visita Pedro por causa de sua suposta doença.

Nos Tempos do Imperador

Teresa aconselha Pilar e desconfia de seus motivos para viajar. Para não ser detido, Quinzinho suborna Borges. Dolores se desespera por não conseguir falar com Pilar. Lota e Batista se hospedam no hotel do cassino. Samuel descobre que Pilar viajou. Leopoldina afirma a Teresa que gostaria de ser filha de Luísa.

Pega-Pega

Mônica é presa. Dom comenta com Cristóvão que Sabine tem uma doenca no coracão. Eric pede a Luiza para parar de investigar o acidente de Mirella. Ingrid percebe que, sem querer, entregou para Luiza a pasta de Eric com dados sobre as movimentações de suas contas pessoais. Luiza descobre que Eric fez depósitos na conta de Isabel. Eric pergunta a Maria Pia se ela está observando Malagueta, como ele havia pedido. Luiza pergunta a Eric por que ele fez depósitos em favor de Isabel.

Império

Cristina liga para Manoel e pergunta pelo pai. Cora ouve a conversa entre Cristina e Manoel. Maria Marta deixa Maurílio desconfiado. Marcão encontra o passaporte de Cristina e liga para Maurílio. Cristina conversa com Manoel e Antoninho sobre José Alfredo. Jurema desconfia de Reginaldo e ele conta que descobriu algo sobre Jairo. Jurema pede para voltar a trabalhar na casa de Cora. Magnólia e Severo chegam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz. Maurílio marca uma reunião na joalheria Império. Téo entrevista Silviano. Maurílio questiona Cristina a respeito da sua viagem para a Suíça.