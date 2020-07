Malhação: Viva a Diferença

Keyla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica sugere que haja um Grêmio no colégio, e Bóris gosta. Clara usa Guto para provocar Felipe. Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar RPG com eles. Fio resolve um problema de matemática em sala de aula e recebe elogios da professora. Keyla deixa Tato cuidando de Tonico. Tato não deixa Roney chamá-lo de volta para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris para um jantar. Lica encontra um poema escrito por Bóris no livro que pegou emprestado com ele. Tina sente ciúmes de Samantha. Guto tenta explicar as aulas de piano para Benê. Tina leva Anderson para jantar no restaurante dos pais.

Novo Mundo

Dom Pedro declara que Anna está sob sua proteção e Thomas se irrita. Greta diz a Schultz que irá se casar com Ferdinando e separar Diara de Wolfgang. Anna garante que encontrará provas sobre os crimes de Thomas. Elvira tenta fugir do navio pirata. Thomas ameaça Anna. Cecília conta a Amália sobre sua vida com sua mãe. Domitila vai com capangas para o encontro com Felício. Dom Pedro contraria Bonifácio e convoca a Constituinte. Piatã sugere que ele e Jacira deixem a aldeia. Tibiriçá pede que Ubirajara confie em Piatã. Olinto volta para a aldeia. Domitila descobre que foi roubada. Felício entrega a fortuna da ex-esposa para Chalaça. Amália cuida de Peter. Anna propõe um acordo a Fred.

Totalmente Demais

O médico alerta a Zé Pedro que Dorinha não pode ser contrariada, para não sofrer, e sugere que a família procure um especialista. Dino afirma a Peçanha que deseja que Eliza seja presa. Lili sente ciúmes de Rafael ao vê-lo com Marcinha. Arthur sonha que está interpretando um personagem com Eliza e acaba pedindo um beijo para a moça.

Fina Estampa

Íris fica apavorada com a ligação de Alice. Álvaro invade a suíte de Tereza Cristina e ouve Ferdinand falando com ela ao telefone. Ferdinand dopa Alice e a atira em uma estrada deserta. Álvaro conta para a prima que descobriu o seu segredo. Griselda invade o quarto de Tereza Cristina, mas é impedida por Crô de chamar a polícia. Antenor descobre o segredo de Tereza Cristina. Tereza Cristina diz a Ferdinand que deseja ver Quinzé morto. Antenor procura Griselda.