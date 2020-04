Malhação: Viva a Diferença

Ellen marca um encontro com Jota para resolver o problema do aplicativo nos celulares. Ellen conta para as amigas o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano, e Keyla explica como ela deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do colégio.

Novo Mundo

Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Thomas se angustia com a falta de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Joaquim e Anna se casam. Anna se emociona com a cerimônia de seu casamento. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Anna. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro. Anna e Joaquim voltam para casa. Sebastião fala para Wolfgang que não pode vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre Diara e Matias. Leopoldina tenta convencer Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Anna conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os índios. Domitila não encontra seus filhos e se desespera. Thomas diz a Anna que tem uma importante revelação a lhe fazer.

Totalmente Demais

Lili seleciona Eliza para ser candidata ao título Garota Totalmente Demais. Pietro aconselha Carolina a desistir da aposta com Arthur. Arthur comunica a Eliza que ela foi selecionada. Jonatas avisa a Arthur que acompanhará Eliza à coletiva de imprensa. Adele pede sigilo a Cassandra até que a lista das selecionadas seja divulgada à imprensa. Carolina dá uma oportunidade de trabalho para Rafael. Rafael conta a Lu que namorava Sofia e revela como o acidente o modificou. Lu diz a Max que será amiga de Rafael. Carolina decide engravidar de Arthur.

Fina Estampa

Patrícia é firme ao falar com Antenor. Paulo dispensa Marcela. René não consegue falar com Griselda. Teodora observa fotos de Quinzinho. Wallace desmaia diante de Teodora. Guaracy diz para Griselda que ela ganhou na loteria. Quinzé procura o comprovante premiado, mas não o encontra. Paulo ameaça se separar de Esther. Griselda, Quinzé, Amália e Guaracy procuram o bilhete premiando pela casa. Íris vai à casa de Tereza Cristina. Todos veem Griselda na televisão falando que ganhou o prêmio da loteria, mas não tem como provar.