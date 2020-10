Malhação: Viva a Diferença

Guto afirma que gostou de beijar Benê. Josefina se preocupa com Benê. Roney se inspira para compor. Keyla volta de viagem e todos se surpreendem com seu comportamento. Passam-se alguns dias. Benê conta para Josefina sobre seu beijo em Guto. As aulas recomeçam, e Benê se incomoda com a quantidade de alunos no Cora Coralina. TClara e Guto terminam o namoro. Jota elogia Ellen. Telma diz a Anderson que Tina está bem no Japão. Samantha se aproxima de Anderson. Dogão ofende Juca e Benê, e Keyla defende a amiga.

Flor do Caribe

Cassiano promete a Samuca que não deixará Alberto gritar com ele. Guiomar pergunta a Dionísio o que ele fez com Maria Adília. Ciro pede a mão de Mila em namoro. Cristal manda por Alberto um CD com suas músicas e um recado para Cassiano. Dom Rafael pede a Amparo que descubra o nome do empresário de Cristal, ao saber que a filha fará uma turnê pela América do Sul. Juliano se esconde no armário para Mila não vê-lo no quarto de Natália. Alberto mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e diz que irá entregá-lo à polícia.

Haja Coração

Adônis e Beto se ofendem, e Henrique aparta os dois. Apolo não gosta da ideia de Beto ir à casa de Tancinha. Adônis ignora Shirlei para ficar com Carmela. Carmela humilha Shirlei. Fedoraconfidencia para Teodora seu interesse por Leozinho. Camila começa a despertar do coma na presença de Giovanni, e Bruna o alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam amigas. Beto chega ao jantar na casa de Francesca. Tancinha descobre que Beto está machucado e tenta ajudar o rapaz, quando Apolo chega.

A Força do Querer

Zeca discute com Jeiza. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.