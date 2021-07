Malhação

João sugere que Dandara fique com René. Jeff pergunta sobre a saúde de Lucrécia para Jade. Bianca diz que João deve conquistar Vicky. Jade fica encantada com o local a que Cobra quer levá-la. Duca e Bianca fazem as pazes. Joaquina atira na praça a luva de Alan com o pendrive contendo o dossiê sobre a Khan. Duca e Karina treinam na academia. Jeff visita Lucrécia, e Jade fica furiosa. Duca conta para Karina o que Bianca armou com João.

A Vida da Gente

Júlia tenta descobrir com Manuela por que ela não vai ao casamento de Ana. O advogado fala para Lourenço que existe uma chance de que ele fique com Tiago. Lúcio tenta apaziguar uma discussão entre Ana e Eva por conta da biografia que a mãe deseja fazer para ela. Nanda se surpreende ao encontrar um bilhete de despedida de Francisco.

Império

José Alfredo se enfurece com Maria Marta. Cora obriga Jairo a levar Fernando para longe de sua casa. Du afirma a João Lucas que seu pai possui negócios ilícitos. Robertão vai atrás de Érika na casa de Téo. Téo não acredita em Maurílio. Cardoso e Reginaldo admiram os pedaços do diamante rosa. Amanda liga para Cláudio para falar sobre Leonardo, e Beatriz pensa em procurá-lo. Os funcionários do restaurante fazem uma surpresa para Vicente. Jairo atira o carro de Fernando de uma ribanceira. José Alfredo e Maria Marta selam uma aliança. Naná e Antônio se interessam um pelo outro e Xana sente ciúmes. Maurílio entrega os documentos que provam sua história para Téo. Tuane e Elivaldo flagram Jairo ameaçando Cora. Enrico vai ao restaurante de Vicente.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Salve-se Quem Puder.