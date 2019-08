Malhação: Toda Forma de Amar

Peixoto diz a Marco que Góes está entre a vida e a morte no hospital. Carla e Madureira se declaram uma para o outro. Raíssa e Nanda se entendem. Camelo pressiona Nanda a revelar quem ironizou Raíssa nas redes sociais. Rita discute com Filipe, e Tadeu interpela os dois. Marco vai até o hospital em que Góes está. Tadeu afirma a Rita que só ele está a seu lado. Sophia admira a música de Camelo e o questiona sobre o concurso. Madureira inventa uma desculpa para adiar sua festa de noivado com Carla. Raíssa diz a Sophia que teme perder seu estilo. Lígia desabafa com Joaquim sobre seu trabalho. Marco recebe uma ligação do hospital em que Góes está internado.

Órfãos da Terra

Jamil e Hussein checam o apartamento de Calpúrnia, de onde se vê a casa de Almeidinha. Gabriel provoca Valéria, que acaba descobrindo a senha de Norberto. No laboratório, Laila percebe o nervosismo do biomédico Fernando. Ali, Sara, Faruq e Bóris apoiam Eva. Ester e Abner ensinam a Latifa costumes judaicos para sua conversão religiosa. Hussein e Jamil descobrem que Calpúrnia mantém diversos registros da vida íntima de seus vizinhos. Zuleika acredita que Letícia está interessada em um rapaz mais jovem. Laila pede ajuda a Benjamin para investigar Fernando. Calpúrnia mostra a Jamil e Hussein fotos dos homens que armaram o flagrante para Almeidinha. Valéria se abre com Camila. Teresa termina o romance com Jean e aceita o convite de Péricles para a turnê internacional. Jamil apresenta as provas da inocência de Almeidinha para Evandro e Tomás.

Bom Sucesso

Alberto e Marcos aceitam as desculpas de Ramon. Nana diz ao pai que ele não está em condições de decidir sobre a própria vida. Os exames de Alberto mostram que a doença está estável. Patrick fica incomodado com um possível entrosamento entre Vicente e Gabriela. Alberto resolve ir à feijoada do Cacique de Ramos. Vicente se machuca no treino de basquete. Nana conta a Ramon que Paloma e Marcos tiveram um caso. Leo aconselha Ramon. Francisca vê Waguinho na companhia de bandidos. Ramon se depara com Francisca no meio dos bandidos e defende a professora.

A Dona do Pedaço

Rock alerta Maria da Paz sobre Jô, mas a empresária expulsa o rapaz de sua confeitaria. Zé Hélio aconselha Rock a pedir ajuda a Téo para contar a Maria a verdade sobre Régis e Jô. Silvia e Kim abandonam Márcio. Régis lamenta a tristeza de Maria da Paz, que hesita em confiar no marido. Fabiana ameaça Otávio. Lyris e Tonho ficam juntos. Otávio expulsa Fabiana da construtora. Fabiana se aproxima de Sabrina e a apresenta a Vivi. Rock revela a Téo sobre o Jô e Régis, e o fotógrafo pensa em se vingar. Téo e Rock falam com Maria da Paz.

