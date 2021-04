Malhação: Sonhos

Edgar finge não se intimidar com as palavras de Cobra. Lírio pede para Bianca contracenar com ele em uma cena de seu videobook, e Duca não gosta. Mari conta sobre a gravidez para os pais, que se revoltam contra Franz. Jade arma para que Cobra a veja beijando Lírio. Roberta aparece no Perfeitão, e Marcelo fica nervoso. Duca descobre que João não cobra para fazer seus videobooks. Lincoln vê Jeff dançando ao lado de Breno e fica furioso. João conta para Duca que Bianca deu a Pedro o dinheiro que ele lhe emprestou.

A Vida da Gente

Manuela e Rodrigo conversam e compartilham suas experiências. Sofia liga para Marcos contar uma história para ela dormir. Laudelino e Iná viajam. Alice recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou sua mensagem perguntando por seu pai biológico. Manuela tenta relaxar enquanto conversa com Felipe, mas não consegue e decide ir para casa. Na casa de Iná, Manu cuida de Rodrigo, que está com febre. Alice vai ao encontro de seu suposto pai.

Salve-se Quem Puder

Luna repreende Alexia e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o roubo na empresa. Luna comenta com Ermelinda que acredita que Ivo não percebeu que elas estão em São Paulo. Renzo ameaça um executivo, a mando de Dominique. Tarantino fica chateado com a falta de atenção de Alan. Alexia garante a Zezinho que não o ama. Ermelinda lembra Luna de não usar a correntinha perto de Téo. Úrsula comenta com Helena que Téo está diferente. Lúcia encontra uma arma no armário de Renzo e questiona o rapaz. Helena flagra Luna/Fiona mexendo em sua Virgem de Guadalupe.

Império

José Alfredo se enfurece com a presença de Maria Marta. João Lucas sofre com a demora de sua família para libertá-lo da prisão. Cora convence Eliane a ver o álbum de José Alfredo. Reginaldo repreende Tuane por desobedecer suas ordens. Vicente procura emprego. O quiosque de Eliane começa a pegar fogo. Maria Marta segue José Alfredo até uma caverna e o vê mexendo em um tesouro. Elivaldo e o casal ficam presos em seus quiosques com o camelódromo em chamas. Maria Marta se esconde e espera José Alfredo ir embora da caverna. Cristina recebe a notícia do incêndio no quiosque. Elivaldo é preso e Cristina vai à delegacia. Maria Marta consegue voltar para o acampamento.