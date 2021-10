Malhação: Sonhos

Gael e Lobão discutem e não veem Karina arrumar sua mochila. Karina não deixa Lobão intimidá-la. René vai com Gael à clínica na qual ele fez o exame de DNA. Lobão fala para Karina convidar Pedro para dormir em sua casa. José se esconde de Gael e foge da clínica. José recebe um dinheiro de Lobão para sumir da clínica onde trabalha. Cobra chega para o chá na casa de Lucrécia e ela se surpreende. Pedro fica apavorado com a casa de Lobão, e Karina acha graça. Lobão chega em casa no momento em que Pedro tenta abrir uma gaveta.

Nos Tempos do Imperador

Samuel e Pilar reatam seu romance. Pedro se irrita ao deduzir que Luísa não irá a seu encontro. Pilar se surpreende quando Samuel afirma que foi Borges quem atirou contra ela. Nélio se incomoda com a presença de Bernardinho no gabinete de Tonico. Disfarçado, Quinzinho se apresenta como professor de Lota. Vitória cuida de Prisca e Hilário. Zayla provoca Pilar. Lota se interessa por Quinzinho, e Lupita arma para a baronesa. Tonico interpela Justina sobre Jorge.

Pega-pega

Júlio fica surpreso quando Nelito conta que Antônia irá morar com Domênico. Sergio avisa a Eric que o caso da Mirella será reaberto. Eric revela a Luiza sua ideia para investigar Maria Pia. Expedito questiona Malagueta sobre Timóteo. Malagueta diz à polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra Helena e Agnaldo que tem uma gravação comprometedora de Malagueta. Evandro visita Mônica no orfanato e estranha a frieza da mulher. Malagueta descobre que Mônica tem um filho.

Império

Vicente consola Cristina. Antoninho e seus amigos comemoram o resultado da apuração. Silviano assume para Lorraine o seu amor por Maria Marta. José Alfredo desconfia de Silviano. Danielle questiona Maurílio sobre o atentado ao Comendador. Maria Clara faz uma surpresa para Vicente, que não gosta. José Alfredo consola Elivaldo ao visitar Cora no hospital. Felipe segue Enrico. Maria Marta liga para José Pedro e ele finge não se sentir bem. Helena leva Salvador para visitar a galeria onde fará a exposição. Ismael chama atenção de Lorraine por ela ter ido à casa de Silviano. Salvador pede Helena em casamento. José Alfredo chama Maria Ísis para dormir em sua casa. José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta.