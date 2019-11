Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe diz a Rita que Rui está usando Nina para se aproximar dela. Cléber diz que não confia mais em Anjinha. Raíssa não consegue se decidir sobre sua viagem. Camelo aconselha Tatoo a se desculpar com Anjinha e Cléber. Carla comenta com Raíssa que acredita que Camelo se afastou para não influenciar em sua decisão. César estuda com Jaqueline, que se irrita com o pai. Marco procura Carla, que afirma mais uma vez que o relacionamento dos dois acabou. Marco faz uma surpresa para Carla, e os dois se beijam. Marco revela que se afastará do trabalho de policial nas ruas. Raíssa confronta Camelo. Filipe se revolta quando Rita o convida para ir à inauguração do bar de Rui.

Éramos Seis

Clotilde e Almeida tentam disfarçar a inquietação com o reencontro. Alfredo se recusa a falar com Marion. Alfredo pede que Marion se afaste de seu pai. Lola se emociona quando Júlio lembra que todos os filhos estavam preocupados com ele. Emília recebe a notícia da volta de Adelaide e se preocupa com Justina. A filha mais nova de Zeca se prende no banheiro e todos se desesperam. Almeida fala de Júlio para Marion. Alfredo diz a Lúcio que não quer mais saber de Marion. Emília conta para Justina sobre a volta de Adelaide. Marion visita Júlio no hospital e se encontra com Lola.

Bom Sucesso

Silvana convence Eugênia a flagrar Diogo com Jeniffer. Silvana teme que Mário termine com ela para ficar com Nana. Vicente desabafa com Vera sobre Gabriela e Patrick. Mário gosta da ideia de Evelyn de promover um concurso para investir na literatura de jovens autores. Francisca sugere a Ramon que chame os filhos para jantar com eles. Eugênia flagra Diogo com Jeniffer.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz estimula a espiritualidade de Jô. Abdias participa de uma reunião no alcoólicos anônimos e Sílvia o apoia. Régis comenta com Gladys e Lyris sobre sua vontade de melhorar. Agno garante a Maria da Paz que continuará buscando o documento que confirma que ela é a dona da fábrica. Capitã apresenta Jô a Gerusa. Beatriz e Zé Hélio descobrem que Fabiana falsificou o presente de casamento dos dois. Aconselhado por Márcio, Abel pede Britney em casamento. Márcio impede o casamento de Kim com Paixão, que agride o rapaz. Yohana cuida de Márcio. Camilo repassa informações a Álvaro e Yohana desconfia do colega. Jô participa de um culto evangélico. Kim confessa que não ama Márcio nem Paixão.