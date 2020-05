Malhação: Viva a Diferença

Keyla não amamenta Tonico, e Roney questiona o comportamento da filha. Tina escreve uma música para Anderson. Tato comenta com Roney que acha que Keyla está tomando remédio para emagrecer. Luís pede para Marta sair com ele, Malu e Edgar. Josefina chega à lanchonete para cozinhar com Julinho e Tato. Benê, Lica, Tina e Keyla reviram o baú de Roney com os objetos e roupas dos anos 80. Edgar se incomoda quando Marta chega com Luís para o jantar. Keyla reclama do cheiro da comida de Josefina. Roney e Josefina se beijam.

Novo Mundo

Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim. Nívea se apavora com a reação de Thomas. Liu desconversa quando Anna a questiona sobre filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber o café preparado por Elvira. Licurgo confessa sua paixão por Elvira para Germana. Piatã decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a planta que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas escravizadas fugidas da fazenda de Sebastião.

Totalmente Demais

Jonatas questiona Jamaica sobre seu comportamento na festa. Fabinho e Leila fazem as pazes. Jonatas desabafa com Rosângela sobre ter prejudicado Eliza. Jeniffer mostra para a família o vídeo divulgado na internet com o escândalo de Jonatas. Germano não demite Jonatas e lhe dá uma nova chance. Débora avisa a Cassandra que contará para todo mundo que foi ela quem dopou Jonatas. Por engano, Carolina assume como dela o teste de gravidez de Emanuelly.

Fina Estampa

Guaracy se irrita com Griselda. Vanessa ouve a conversa de Renê ao telefone e avisa a Tereza Cristina que seu marido está se encontrando com Griselda. Amália flagra Íris e Alice saírem da mansão com as sacolas cheias. Renê confessa a Griselda que está cansado de seu casamento com Tereza Cristina. Teodora vê Pereirinha beijando Tereza Cristina. Guaracy e Esther se aproximam. Renê descobre que Tereza Cristina não dormiu em casa.