Malhação: Sonhos

Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego. Bete reclama das fotos de Sol. Heideguer e Lobão repreendem Luiz e Diego. Duca se encontra com Nat. Jade fica abalada com a hostilidade de Cobra. Wallace sugere que Jeff use a academia de Gael para voltar a fazer as aulas de dança. Duca avisa a Gael que terminou o namoro com Bianca. Lincoln fica animado quando Jeff pede para entrar na academia de Gael. Bianca pede que João resolva a questão do exame de DNA. João tenta conseguir fios de cabelo de Gael. Duca tenta falar com Nat, mas é flagrado por Lobão.

A Vida da Gente

Lúcio pede para dar uma carona para Ana e diz que está feliz em poder conhecê-la melhor. Alice dá uma câmera fotográfica de presente para Renato. Lourenço vê Celina e Artur juntos. Júlia pede que Ana vá buscá-la no colégio. Eva conta para Ana que falou com seus antigos patrocinadores e ela fica furiosa. Vitória se irrita ao saber que Marcos está namorando Dora. Iná resolve mandar uma nova carta anônima para Aurélia e Wilson. Rodrigo encontra Ana na faculdade e oferece uma carona para ela.

Salve-se Quem Puder

Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. Luna confessa a Ermelinda que está nervosa para o jantar na casa de Téo. Helena diz a Úrsula que só permitirá que ela volte a trabalhar no Empório se interromper o uso de remédios. Renatinha chantageia Alexia/Josimara. Téo pede Luna/Fiona em namoro durante o jantar em família, provocando Helena. Alan conforta Kyra/Cleyde, e Petra não gosta de ver os dois se abraçando. Rafael mostra a suposta carta de Kyra para Júnior. Luna/Fiona deixa claro para Helena que não está interessada no dinheiro de Téo. Renzo convida Alexia/Josimara para jantar. Ela tenta gravar uma confissão dele com a cobertura de Zezinho. Renzo pede ajuda a Alexia/Josimara para ter um encontro espiritual com uma pessoa que morreu.

Império

Elivaldo discute com Tuane e a juíza os repreende. Juliane deixa o presídio arrasada. Du encontra João Lucas na frente do prédio de Maria Isis. Merival faz a defesa de Elivaldo. Orville decide conversar com Juliane, que se prepara para deixar o marido e a casa com o filho. Lorraine implora que Silviano a deixe falar com Maria Marta. José Alfredo descobre que um de seus filhos deu um golpe na empresa. Victor é chamado para falar com a juíza.