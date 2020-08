Malhação: Viva a Diferença

Samantha se irrita com Tina, e Keyla oferece ajuda a Tato. Anderson tenta conversar com Tina. Bóris despista Malu. Keyla repreende o comportamento subversivo de Tato. Samantha flerta com Anderson. Tato pede ajuda a Aldo, mas o pai expulsa o rapaz de sua casa. Tina e Keyla sentem ciúmes da proximidade entre Ellen e Lica, e Benê fica confusa. Ana Maria conversa com Lica sobre seus sentimentos por Bóris. Lica pede para falar com Clara. Anderson recebe um presente de Samantha. Tato entrega a Dóris o documento com a falsa assinatura de Aldo.

Novo Mundo

Fred e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Anna para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Chalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Matias, Libério e Cecília libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Matias e Luana se interessam um pelo outro. Dom Pedro não resiste ao amor por Domitila. Piatã tem uma visão da aldeia onde vivia sua mãe. Sebastião ameaça Cecília, Libério, Amália e Peter. Leopoldina afirma a Bonifácio que é hora de declarar a independência do Brasil.

Totalmente Demais

Hugo desmaia de felicidade e Dorinha o ajuda. Débora e Cassandra comemoram ao descobrir que estão milionárias. Hugo procura Carolina. Cassandra pede a Hugo para comprar o apartamento de Carolina. Max pede a Lu que finja ser sua namorada enquanto seus pais ficarem na cidade. Zé Pedro alerta Germano de que um estelionatário está usando os dados de Sofia para pedir empréstimos bancários. Montanha leva Wesley para fazer fisioterapia ao ar livre. Passeando pelo bairro de Fátima, Lili acredita ver Sofia.

Fina Estampa

Pereirinha desconfia que Enzo esteja realmente gostando de Danielle. Álvaro, Íris e Alice chegam à casa de Tereza Cristina. Baltazar se desculpa com Crô. Paulo se atrapalha com a troca de fralda de Vitória. Max avisa aos jornalistas que Danielle está em seu colégio. Pedro Jorge pede para Danielle levá-lo para conhecer sua irmã. Crô fica nervoso com a chegada do delegado Paredes. A imprensa invade o colégio de Pedro Jorge e questiona Danielle. Paulo fica fascinado ao cuidar de Vitória. Esther se assusta quando vê Danielle na TV.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA