Malhação: Toda Forma de Amar

O delegado permite que Vânia e Jaqueline voltem para casa, e afirma que investigará o caso. Marquinhos garante a Nanda que prejudicará Raíssa. Madureira se incomoda quando Carla fala o nome de Marco durante o sono. Anjinha pede que Bill tente recuperar seu telefone, para provar a inocência de Jaqueline. Karina é convocada para prestar depoimento na delegacia. Beto pede desculpas a Meg. Bill consegue consertar o celular de Anjinha. Daniel se preocupa com a reação de Milena sobre a armação de Karina. Vânia confronta Karina. César pede o divórcio a Karina. Marquinhos sabota Raíssa, que sofre uma queda durante sua apresentação no palco do Vai no Gás.

Órfãos da Terra

Youssef diz que ajudará Dalila, mas exige que ela se case com ele. Péricles e Cibele acham graça de seu envolvimento, e tentam entender o que sentem um pelo outro. Todos celebram a felicidade de Bruno, Marie e Martin. Teresa garante a Jean que não reatou com Norberto. Latifa/Rebeca se emociona ao falar sobre a relação de Ester com Abner. Benjamin anuncia que reatou o namoro com Letícia. Bóris ajuda Muna e Ali a cuidar de Mamede. Laila revela a Jamil que está grávida e ele comemora. Péricles diz a Cibele que prefere ser seu amigo, mas confessa a Almeidinha que se afastou da moça por ser virgem. Tomás comunica a prisão de Gabriel. Mágida aceita passar uma noite na casa de Aline e se sensibiliza com a alegria da filha. Rogério diz a Eva e Bóris que os dois não perderão sua loja. Mágida aceita morar com Aline e Caetano. Gabriel volta ao Brasil e diz que revelará todos os crimes de Dalila.

Bom Sucesso

Paloma protege Alberto de Sinistro. Ramon fica sabendo que Gabriela dormiu na casa de Vicente e pede explicações à enteada. Alberto bate a cabeça e fica desacordado ao ser empurrado pelo bandido. Alice é feita de refém por um dos bandidos no quarto. Waguinho ajuda Lulu e Peter a fugirem e pede que chamem a Polícia. Waguinho pede desculpas a Alice, antes de ser preso. Jesse Júnior diz a Marcos que o vídeo que fizeram com ele é falso. Léo avisa a Nana e Marcos sobre o assalto à mansão. A Polícia chega à mansão. Diogo acusa Paloma e Antônio de serem cúmplices dos bandidos.

A Dona do Pedaço

Joana ajuda Maria da Paz. Jô se desespera ao perder todo o seu dinheiro. Camilo afirma a Rael que reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio a inventar uma desculpa para Beatriz. Otávio, Beatriz e Linda pressionam Chiclete a encontrar uma profissão. Leandro confessa a Evelina que gosta de Agno. Antero não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dinorá, Dorotéia e Cornélia fazem compras. Fabiana confronta Britney e Abel a defende. Leandro propõe um novo encontro com Agno. Cássia e Merlin desabafam um com o outro. Kim e Márcio decidem passar um tempo juntos. Régis afirma que não reatará com Jô. Jô pede dinheiro emprestado a Ellen. Maria apresenta Joana a Rock.

