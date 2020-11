Malhação: Viva a Diferença

Tina e Anderson ficam constrangidos um na frente do outro, e Samantha interrompe os dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com sua música nova. Juca tem a ideia de fazer um novo aplicativo para a Balada Paz e Amor, e Jota e Ellen aceitam o desafio. Anderson e Tina discutem. K1 incentiva K2 a esquecer Tato. FMax insinua que pode promover Tina. Felipe conversa com Guto sobre sua relação com Benê. Samantha confessa a Juca que gosta de Anderson. O aplicativo idealizado por Juca revela a sintonia entre Ellen e Jota. Kátia procura por K1.

Flor do Caribe

Reinaldo pergunta a Natália sobre o homem que ela está namorando. Hélio procura Bibiana para se explicar sobre sua participação na desapropriação da ONG. Lipe e Marizé não dão atenção ao irmão. Yvete comemora a matéria que ela plantou no jornal sobre a investigação da ONG. Guiomar convence Meireles a produzir o vídeo da ONG, oferecendo dinheiro para o diretor. Rodrigo se interessa por Amaralina. Alberto diz ao advogado que deseja ver Ester ser punida por seus atos.

Haja Coração

Bruna afirma a Giovanni que Camila se aproximou dele intencionalmente. Beto pede para conversar com Tancinha, e Francesca aconselha a filha a pensar bem antes de casar com Apolo. Giba e Apolo brigam, e Adriana os repreende. Penélope questiona Tamara sobre seu estado de saúde. Adriana sofre ao ter que demitir Apolo. Bruna se finge de amiga para Camila e ameaça Giovanni. Aparício tenta conquistar Rebeca. Shirlei e Carol encontram Afonso, o pai da menina, desmaiado em casa. Adônis descobre que Giba mentiu para Adriana sobre sua ausência.

A Força do Querer

Eugênio atende um telefonema de Irene. Caio discute o caso de Rubinho com Eugênio. Bibi fica tensa ao falar com o chefe dos traficantes. Heleninha tenta convencer Yuri da culpa de Rubinho. Ritinha vai ao aquário, assim que Joyce deixa o shopping. Ivana fala para Ruy que suspeita que Eugênio tenha uma amante. Bibi volta para casa e exige que Aurora não conte a ninguém o que ela fez. Silvana conta para Eurico que roubaram seu carro no estacionamento do aeroporto. Shirley critica Cibele por enganar Anita. Heleninha flagra Yuri falando com Bibi e se desespera. Jeiza e Zeca se enfrentam e Abel acha graça. Caio recebe Jeiza em seu escritório.