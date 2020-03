Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 13 de março de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Lígia se preocupa com as insinuações de Joaquim. Rugieri afirma a Marco que Joaquim será intimado a depor sobre o caso de Rita. Meg conversa com Max sobre Regina. Carla, Raíssa e Thiago aconselham Nanda sobre suas declarações para a imprensa. Lígia comenta com Filipe sua desconfiança com Joaquim. Joaquim garante a Filipe que não es...